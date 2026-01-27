Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato evitato un dramma nella mattinata di sabato 24 gennaio a Foggia, dove un giovane di 25 anni è stato salvato dalla Polizia di Stato mentre minacciava di togliersi la vita. L’intervento, reso possibile dalla segnalazione del personale del Pronto Intervento Sociale, è stato portato a termine da due agenti della Questura, che hanno agito con prontezza e sensibilità, riuscendo a mettere in salvo il ragazzo in extremis.

La segnalazione e l’arrivo della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato nella mattina di sabato 24 gennaio, quando la Sala Operativa della Questura di Foggia ha ricevuto una chiamata urgente dal personale del Pronto Intervento Sociale. Gli operatori sociali avevano appena ricevuto un video in cui un ospite del P.I.S. si sporgeva pericolosamente da un ponte, minacciando di compiere un gesto estremo.

L’intervento degli agenti

La Sala Operativa ha immediatamente inviato una volante sul luogo indicato. Nonostante le difficoltà dovute al traffico dell’ora di punta, i poliziotti Giacomo e Domenico, rispettivamente Vice Ispettore e Agente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, sono riusciti a raggiungere rapidamente il ponte. Giunti sul posto, hanno individuato il giovane proprio mentre era in procinto di lanciarsi nel vuoto, con il busto oltre la balaustra e i piedi sollevati dal suolo.

Il salvataggio in extremis

Gli agenti, mantenendo la calma e senza attirare l’attenzione del ragazzo, sono intervenuti con decisione. Con movimenti rapidi e precisi, sono riusciti ad afferrarlo e a riportarlo in sicurezza a terra, scongiurando così il peggio. Il giovane, ancora in evidente stato confusionale, ha ringraziato i poliziotti per il loro intervento e il supporto ricevuto in un momento così delicato.

Le condizioni del giovane e il supporto successivo

Dopo essere stato messo in salvo, il 25enne è stato accompagnato al Pronto Soccorso per gli accertamenti necessari sul suo stato di salute.

