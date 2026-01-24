Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Rimini sono stati protagonisti di un intervento provvidenziale nella notte tra il 20 e il 21 gennaio. Una giovane donna è stata tratta in salvo mentre tentava di compiere un gesto estremo sui binari, proprio mentre un treno regionale era in arrivo. L’azione rapida degli operatori ha impedito che la situazione si trasformasse in tragedia.

Il tentato gesto estremo alla stazione ferroviaria di Rimini

L’episodio si è verificato in piena notte, quando la sala operativa della Questura locale ha ricevuto una segnalazione urgente. La comunicazione è arrivata mentre la giovane era ancora in contatto telefonico con gli operatori manifestando apertamente la sua intenzione di togliersi la vita.

Ricevuta la richiesta di aiuto, la pattuglia della Polizia Ferroviaria si è immediatamente mobilitata per localizzare la ragazza. Dopo una ricerca durata pochi istanti gli agenti hanno individuato la venticinquenne sulla massicciata, lungo i binari della stazione di Rimini.

La giovane, ancora collegata al numero di emergenza, si trovava in una posizione estremamente pericolosa mentre in lontananza si avvicinava un convoglio regionale impossibile da fermare in tempo.

Il salvataggio in extremis

Consapevoli della gravità della situazione e della necessità di agire senza esitazione, gli operatori della Polfer hanno raggiunto la ragazza riuscendo a portarla in salvo nonostante la sua resistenza e il profondo stato di disagio.

L’intervento ha richiesto sangue freddo e determinazione, poiché la giovane era determinata a portare a termine il proprio intento suicida.

Le operazioni di soccorso

Una volta concluso il salvataggio e accertate le condizioni di salute della venticinquenne, gli agenti hanno contattato i sanitari del 118 per garantire le necessarie cure e il supporto psicologico.

L’azione coordinata tra Polizia e personale medico ha permesso di mettere in sicurezza la giovane e di avviare le procedure di assistenza previste in questi casi.

Il ruolo della Polizia Ferroviaria

L’episodio avvenuto nella stazione di Rimini mette in luce l’importanza del lavoro svolto quotidianamente dagli agenti della Polizia Ferroviaria, spesso chiamati a gestire situazioni di emergenza e a intervenire in contesti di grande delicatezza.

La tempestività e la professionalità dimostrate in questa occasione hanno fatto la differenza, salvando una vita e prevenendo una tragedia.

Parlare di suicidio è complesso. In caso di emergenza è possibile contattare il 112. Chi si trova in pericolo, o conosce qualcuno che lo è, può rivolgersi al Telefono Amico chiamando lo 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure tramite chat WhatsApp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Un altro riferimento è Samaritans Onlus, raggiungibile al numero 06 77208977 (secondo il proprio piano tariffario), con servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.

IPA