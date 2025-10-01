Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un fermo per tentato omicidio aggravato a Caltagirone. Un cittadino ghanese di 28 anni è stato sottoposto a fermo dalla Polizia di Stato, dopo essere stato gravemente indiziato di aver accoltellato un connazionale durante una lite. L’intervento tempestivo degli agenti e le successive indagini hanno permesso di ricostruire l’accaduto e di assicurare il presunto responsabile alla giustizia.

La fonte della notizia e i primi dettagli sull’accaduto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il drammatico episodio si è verificato in via Taranto, nel centro urbano di Caltagirone. La segnalazione di una violenta lite tra due uomini, entrambi stranieri e già conoscenti, ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito, uno dei due era armato di coltello, mentre l’altro, un giovane di 26 anni, è stato trovato a terra sanguinante, colpito da due coltellate al petto e alla scapola.

L’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari

Giunti sul posto, gli agenti delle volanti hanno subito richiesto l’intervento urgente del personale sanitario del 118, vista la gravità delle ferite riportate dalla vittima. Nel frattempo, l’aggressore si era già dato alla fuga, tentando di far perdere le proprie tracce tra le vie del centro storico. La situazione è apparsa da subito critica, con la vittima affidata alle cure dei sanitari e trasportata in ospedale in condizioni considerate gravi.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

La Polizia di Stato ha immediatamente avviato una serrata attività investigativa per rintracciare il presunto responsabile del reato. Gli agenti hanno analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, visionando i filmati frame dopo frame per ricostruire gli spostamenti dell’aggressore. Grazie a questo lavoro minuzioso, è stato possibile circoscrivere l’area dell’accaduto e identificare il sospettato.

L’arresto del sospettato nel centro storico

Le ricerche hanno condotto gli agenti fino all’abitazione del 28enne, situata nel cuore del centro storico di Caltagirone. Qui, il giovane aveva tentato di nascondersi per sfuggire all’arresto. Gli agenti hanno circondato l’edificio, impedendo ogni possibile via di fuga. Dopo aver fatto irruzione nell’appartamento, il sospettato è stato bloccato e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. All’interno della casa sono stati recuperati anche gli indumenti che l’uomo indossava al momento dell’accoltellamento, elemento che ha contribuito a rafforzare il quadro indiziario a suo carico.

Il ruolo delle testimonianze e la convalida del fermo

La ricostruzione dei fatti è stata ulteriormente supportata dalle dichiarazioni di alcuni testimoni, ascoltati dagli investigatori nelle ore successive all’aggressione. L’attività investigativa, condotta con tempestività e precisione dagli operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza, ha permesso di raccogliere elementi ritenuti fondamentali per la richiesta di convalida del fermo. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone ha coordinato le indagini e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell’indagato.

Presunzione di innocenza e prossimi sviluppi

Va ricordato che, come previsto dalla legge, per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Le indagini proseguiranno per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti e le motivazioni che hanno portato alla violenta lite tra i due uomini, che in passato avevano condiviso la stessa abitazione. La Polizia di Stato, in collaborazione con la magistratura, continuerà a lavorare per garantire la sicurezza e la legalità sul territorio.

