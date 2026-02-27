Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 26enne è stato arrestato per rapina a Milano. L’uomo, un cittadino straniero senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato perché ritenuto responsabile di una serie di aggressioni ai danni di donne anziane ed è stato individuato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e agli indumenti indossati durante i colpi.

Le indagini e l’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del commissariato Porta Genova hanno portato a termine l’arresto durante un servizio di pattugliamento. I poliziotti della Squadra investigativa hanno notato il giovane mentre si aggirava con atteggiamento sospetto nei pressi di una fermata dell’autobus, osservando con insistenza i passanti, in particolare quelli anziani.

Il riconoscimento attraverso le telecamere

Gli elementi che hanno permesso agli agenti di riconoscere il sospettato sono stati i suoi tratti somatici e, soprattutto, l’abbigliamento. Gli indumenti che il giovane indossava al momento del controllo corrispondevano esattamente a quelli immortalati dalle telecamere di sorveglianza durante tre colpi avvenuti nel mese di gennaio. Le vittime di queste rapine erano tre donne di 70 anni, 67 anni e 77 anni.

Le modalità delle rapine

Le rapine avvenute a Milano sono state caratterizzate da una particolare violenza e hanno avuto come bersaglio donne anziane, scelte probabilmente per la loro vulnerabilità. Il sospettato avrebbe agito in modo sistematico, avvicinando le vittime nei pressi delle fermate degli autobus e colpendole per sottrarre loro effetti personali.

Il sequestro degli indumenti e la misura precautelare

Durante il controllo, gli agenti hanno proceduto al sequestro degli indumenti indossati dal giovane, ritenuti prove fondamentali per collegarlo alle rapine precedenti. Considerati i gravi indizi di colpevolezza e il concreto pericolo di fuga, dovuto anche all’assenza di un domicilio e alla posizione irregolare sul territorio nazionale, è stata eseguita la misura precautelare per rapina.