Eseguito un arresto a Roma, dove un giovane corriere ha tentato una fuga disperata per sottrarsi ai controlli. L’uomo, un ventiseienne romano, è stato fermato in zona Portonaccio mentre trasportava 5,7 kg di hashish suddivisi in 57 panetti. L’intervento è stato reso necessario dopo che il sospetto ha investito un agente e speronato un’auto di servizio nel tentativo di scappare. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria.

L’inseguimento e il tentativo di fuga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del III Distretto Fidene-Serpentara hanno notato un comportamento sospetto da parte di un giovane alla guida di un veicolo in zona Portonaccio, a Roma.

Il giovane, tradito da un insolito segnale rivolto a un altro conducente di passaggio, è stato seguito a distanza dagli investigatori fino a quando ha accostato sul margine della carreggiata. Nel momento in cui gli agenti si sono avvicinati con discrezione, il ventiseienne si è reso conto di essere stato individuato e ha tentato una manovra in retromarcia per fuggire. Durante il tentativo, ha investito un poliziotto e speronato l’auto di servizio, posizionata per bloccare ogni via di fuga.

Il controllo e il sequestro della droga

Nonostante la manovra pericolosa, gli agenti sono riusciti a bloccare il sospetto e a procedere con un controllo approfondito del veicolo. All’interno dell’abitacolo, nascosti in una borsa termica, sono stati rinvenuti 57 panetti di hashish, ciascuno del peso di circa un etto, per un totale di 5,7 kg. La sostanza era pronta per essere distribuita secondo la modalità “delivery”.

L’arresto e le conseguenze

Il giovane corriere è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria. Il veicolo utilizzato per il trasporto della droga è stato sequestrato insieme alla sostanza stupefacente.

L’agente ferito e la situazione giudiziaria

L’agente rimasto ferito durante la manovra di fuga è stato accompagnato al pronto soccorso per gli accertamenti diagnostici e le cure necessarie.

