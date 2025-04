26enne sorpreso a rubare in una casa si dà alla fuga ma viene catturato a Trento: ora è sparito nel nulla

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto per furto, ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Trento. Un cittadino marocchino di 26 anni è stato fermato dopo essere stato sorpreso a rubare in un’abitazione a Ravina.

Il risveglio dei proprietari

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto nelle prime ore di lunedì, quando due fratelli, proprietari di un’abitazione a Ravina, sono stati svegliati da rumori sospetti provenienti dal cortile. Notando una figura travisata che armeggiava attorno alla loro auto, i fratelli hanno scoperto che l’uomo aveva già fatto ingresso in casa, rovistando in cucina e nei cassetti, riuscendo a sottrarre oltre 500 euro in contanti.

L’intervento delle forze dell’ordine

Immediata è stata la chiamata al N.U.E. 112 e l’intervento delle Volanti della Questura di Trento. Grazie alla descrizione fornita dai due fratelli, il presunto ladro è stato individuato dopo alcune ore, a seguito di una segnalazione al 118 per una persona in stato di semi-coscienza nelle vicinanze del luogo del furto.

La perquisizione e il fermo

Identificato come un cittadino marocchino di 26 anni con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, l’uomo è stato perquisito. Sono stati rinvenuti la somma di denaro sottratta, una pochette bianca, una torcia, un cacciavite e 34 grammi di hashish. Grazie all’intervento dell’Ufficio Denunce, le denunce sono state raccolte immediatamente, permettendo la restituzione del denaro, dell’e-bike e della pochette ai legittimi proprietari.

Misure cautelari

Per il cittadino marocchino è stato disposto il fermo di indiziato di delitto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

La scomparsa nel nulla del 26enne

Per il 26enne sono stati disposti i domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Se non fosse che lui, come riferito da Trento Today, a quell’udienza, non ci è mai arrivato. Quando la polizia è andata a prelevarlo per portarlo in tribunale, del 26enne nessuna traccia. Ora su di lui pende un ordine di carcerazione per evasione.

