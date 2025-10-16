Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per violenza sessuale a Modica (Ragusa), dove un giovane di 26 anni è stato fermato in flagranza di reato dopo aver tentato di abusare dell’ex convivente. L’uomo è stato inoltre denunciato per minacce e maltrattamenti in famiglia, condotte che, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbero andate avanti da diversi mesi.

L’intervento degli agenti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando il giovane si è presentato presso l’abitazione della donna con la scusa di un chiarimento. Una volta all’interno, ha tentato con la forza di consumare un rapporto sessuale, ma la vittima è riuscita a divincolarsi e a respingerlo fuori casa, mettendosi in salvo e chiamando il numero unico di emergenza 112.

All’arrivo della volante, gli agenti hanno trovato il giovane sul pianerottolo, mentre inveiva e minacciava la donna. Per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, il soggetto è stato condotto in Commissariato. Qui, dopo la denuncia della vittima, è stato arrestato per violenza sessuale e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

Le indagini e le accuse

Dagli accertamenti successivi è emerso che il giovane era già responsabile di minacce e maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex convivente. Tali comportamenti, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbero andati avanti da diversi mesi, aggravando ulteriormente la posizione dell’arrestato.

