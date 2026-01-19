Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e di un ingente sequestro di hashish e denaro il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Salerno. Un giovane di 26 anni è stato fermato sabato 10 gennaio per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato sorpreso in possesso di oltre 61 kg di hashish e quasi 10.000 euro in contanti.

Operazione della Squadra Mobile: arrestato un 26enne

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata a termine dagli investigatori della Squadra Mobile di Salerno, impegnati in un servizio mirato al contrasto del traffico di droga nell’area dell’agronocerino. Nel corso dell’attività, gli agenti hanno individuato O.G., classe 1998, all’interno di un box di sua proprietà situato in una palazzina di via Alcide De Gasperi a Pagani (SA).

Il sequestro: oltre 61 kg di hashish nascosti in un box

Durante la perquisizione del locale, gli agenti hanno rinvenuto un borsone contenente una notevole quantità di hashish, per un peso complessivo di 61 kg e 640 grammi. Il materiale era accuratamente occultato e pronto per essere immesso sul mercato.

Perquisizioni personali e veicolari: altri sequestri

L’attività investigativa è proseguita con una perquisizione personale e del veicolo in uso all’indagato. All’interno di un calzino che O.G. indossava al piede sinistro sono stati trovati 97 grammi di hashish, mentre nel vano portiera dell’autovettura sono stati recuperati ulteriori 1.016 grammi della stessa sostanza.

Denaro contante sequestrato: quasi 10.000 euro

La perquisizione si è poi estesa all’abitazione del giovane, dove, nascosta in una busta di plastica all’interno dell’armadio della camera da letto, è stata trovata una somma di 8.950 euro. Inoltre, nel borsello che il fermato portava con sé, sono stati sequestrati altri 870 euro in contanti.

La misura cautelare e il valore della droga

Al termine dell’udienza di convalida, il giovane è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. Secondo quanto stimato dagli inquirenti, il quantitativo di hashish sequestrato, se fosse stato venduto al dettaglio, avrebbe potuto fruttare fino a 150.000 euro.

IPA