È stato soccorso dalla Polizia di Stato un giovane straniero di 27 anni che nei giorni scorsi è stato visto aggirarsi seminudo tra le vie del centro storico di Adrano, sotto una pioggia battente. L’intervento è stato effettuato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, che hanno prestato i primi soccorsi dopo alcune segnalazioni giunte in Sala Operativa.

La segnalazione e l’intervento degli agenti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando sono arrivate in Sala Operativa alcune segnalazioni riguardanti un uomo che si aggirava in condizioni precarie tra le strade del centro storico di Adrano. Gli agenti della squadra volanti del Commissariato hanno quindi avviato le ricerche, controllando diversi punti della zona, in particolare le viuzze nei pressi di piazza Umberto.

Il ritrovamento e il primo soccorso

Dopo accurate ricerche, il giovane è stato individuato: indossava soltanto pantaloni e ciabatte, nonostante il maltempo e le temperature rigide. I poliziotti sono intervenuti prontamente, adottando un approccio sensibile e mirato. Hanno fornito riparo al ragazzo all’interno dell’auto di servizio, cercando di rassicurarlo e di avviare un dialogo per valutare la necessità di cure mediche e comprendere le ragioni del suo comportamento.

Le condizioni del giovane e l’identificazione

Il 27enne, pur apparendo infreddolito e in evidente stato confusionale, si è mostrato collaborativo e mai aggressivo. Ha alternato momenti di lucidità a periodi di confusione, riuscendo comunque a fornire le proprie generalità agli agenti. Poiché era privo di documenti, è stato accompagnato negli uffici del Commissariato per i rilievi foto-dattiloscopici, così da consentire una completa identificazione.

La denuncia di scomparsa e il coinvolgimento della famiglia

Dagli accertamenti è emerso che nei confronti del giovane era stata sporta una denuncia di scomparsa nel febbraio 2024. Gli agenti hanno quindi rintracciato uno dei familiari, che da qualche settimana si era trasferito ad Adrano. Il familiare si è recato immediatamente in Commissariato, portando con sé una documentazione medica che attestava la patologia di cui soffre il ragazzo. Si tratta di un disturbo che, in alcune circostanze, lo porta ad assumere comportamenti insoliti, senza però manifestare atteggiamenti aggressivi verso gli altri.

L’affidamento e le raccomandazioni finali

Al termine delle verifiche, il giovane è stato affidato al familiare, al quale è stato raccomandato di esercitare una vigilanza più attenta e di contattare il locale Dipartimento di Salute Mentale per garantire un’assistenza adeguata e continua, a tutela delle condizioni del 27enne.

