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Ad Adrano (Catania) i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 27 anni con l’accusa di tentata rapina ai danni di una pizzeria. Il giovane avrebbe fatto irruzione nel locale in tarda serata, impugnando una mazza e con il volto travisato per non farsi riconoscere. Sull’uomo pendeva già la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno: il blitz nell’esercizio commerciale sarebbe infatti avvenuto in un orario in cui gli era tassativamente vietato uscire di casa.

Paura in una pizzeria di Adrano

In una pizzeria di Adrano (Catania), i dipendenti del locale hanno reagito con prontezza: sono riusciti a fermare l’uomo e a disarmarlo. Dopo avergli scoperto il volto, lo hanno riconosciuto e costretto a fuggire in auto. I lavoratori hanno quindi avvertito la sala operativa, che ha inviato una pattuglia.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno confermato la dinamica riferita dai dipendenti. Durante i rilievi davanti alla pizzeria, i poliziotti hanno recuperato e sequestrato una mazza di legno e un cappello, lasciati dall’uomo mentre si allontanava. Gli agenti hanno poi raggiunto la sua abitazione e trovato in strada l’auto utilizzata per la fuga, ancora con il motore caldo.

La fuga e l’arresto

Il 27enne si era rifugiato in casa dopo la colluttazione avvenuta nel locale ed è stato accompagnato in ospedale per le cure. Nell’appartamento gli agenti hanno trovato lo scaldacollo usato per coprirsi il volto, oltre a scarpe e altri oggetti riconosciuti nelle immagini di videosorveglianza.

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato. Durante i rilievi fotodattiloscopici in Commissariato ha minacciato gli agenti e si è scagliato contro di loro anche fisicamente. Un poliziotto ha riportato alcune lesioni. Per l’episodio il 27enne è stato denunciato anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

La misura cautelare

L’uomo avrebbe violato le prescrizioni della sorveglianza speciale, che gli vietavano di allontanarsi dal luogo di residenza dalle 21 alle 6.

Il pubblico ministero di turno presso il Tribunale di Catania è stato informato dell’arresto e ha disposto il trasferimento in carcere in attesa dell’udienza di convalida. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e applicato la custodia cautelare in carcere.

IPA