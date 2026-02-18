Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato a Roma un cittadino albanese di 27 anni, ricercato a livello internazionale per traffico internazionale di droga. L’uomo, destinatario di un mandato di cattura europeo emesso dalle autorità giudiziarie belghe, è stato individuato e fermato dalla Polizia di Stato nella zona di Ponte di Nona. L’arresto è stato reso possibile grazie a una complessa attività investigativa condotta dalle forze dell’ordine italiane, in collaborazione con le autorità belghe, dopo che il ricercato aveva fatto perdere le sue tracce dal gennaio scorso.

Il mandato di cattura europeo e la fuga

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il cittadino albanese era considerato una figura chiave all’interno di un’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti. Le indagini condotte dalla magistratura belga avevano permesso di ricostruire il suo ruolo di “organizzatore” all’interno del sodalizio, orchestrando il trasporto di droga dal Nord Europa fino a Dubai, utilizzando auto di grossa cilindrata per i suoi spostamenti.

Il mandato di cattura europeo nei confronti dell’uomo era stato emesso nel gennaio scorso, dopo la scoperta di un carico di 50 Kg di cocaina nascosta all’interno di containers giunti al Porto di Anversa. Da quel momento, il cittadino albanese aveva fatto perdere le proprie tracce, rendendo necessario un intenso lavoro di ricerca da parte delle autorità internazionali.

L’attività investigativa e la cattura a Roma

La svolta nelle indagini è arrivata grazie alla costante attività di monitoraggio svolta dal Servizio di Cooperazione internazionale di Polizia – Divisione SIRENE della Direzione Centrale della Polizia Criminale, in collaborazione con la Sezione Antidroga della Squadra Mobile. Gli investigatori hanno concentrato la loro attenzione sulla possibile presenza del latitante a Roma, monitorando i movimenti e le possibili coperture utilizzate per sfuggire alla cattura.

Il nascondiglio e l’arresto

Gli agenti della Squadra Mobile hanno infine individuato il ricercato mentre si trovava in compagnia della sua fidanzata all’interno di un B&B situato in via Giovanni Cicali, nella zona di Ponte di Nona. L’uomo risultava “invisibile” alle forze dell’ordine grazie al mancato inserimento dei suoi dati nel portale “Alloggiati web” da parte del titolare della struttura ricettiva, che non aveva registrato la sua presenza come previsto dalla normativa vigente.

Le accuse e la procedura di estradizione

Una volta accertata la sua identità, il cittadino albanese è stato immediatamente trasferito in un istituto di pena, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa della definizione della procedura di estradizione verso il Belgio. L’uomo dovrà rispondere di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, reato per il quale è prevista una pena massima di 15 anni di reclusione.

Il ruolo delle forze dell’ordine

L’operazione che ha portato all’arresto del latitante è stata resa possibile grazie alla sinergia tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato e la collaborazione internazionale con le autorità belghe. Il monitoraggio costante, l’analisi dei dati e la meticolosa attività investigativa hanno permesso di chiudere il cerchio su una delle figure di spicco del traffico internazionale di droga tra Europa e Medio Oriente.

IPA