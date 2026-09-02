Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato eseguito un arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale presso la stazione ferroviaria di Padova. Un cittadino gambiano di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato fermato mentre si aggirava armato di coltello tra i pendolari. L’uomo, richiedente asilo, è stato posto a disposizione della Procura per la celebrazione del rito direttissimo. L’episodio si inserisce nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo rafforzati disposti dalla Questura.

L’intervento degli agenti e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di martedì 1 settembre, poco prima delle ore 9, quando le pattuglie delle Volanti, delle U.O.P.I. (Unità Operativa Pronto Impiego) e i servizi di vigilanza rafforzata in zona stazione sono intervenuti su segnalazione di alcuni passanti. Questi avevano notato un uomo che si aggirava nel piazzale della stazione ferroviaria di Padova impugnando un coltello da cucina di 27 cm, di cui 15 cm di lama, e gridando ripetutamente “Allah Akbar”.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, la pattuglia U.O.P.I. impegnata nella vigilanza degli obiettivi sensibili è stata avvicinata da un cittadino straniero a bordo di monopattino, che ha segnalato la presenza di una persona armata nei pressi del porticato della stazione. Gli agenti hanno quindi individuato il soggetto, che effettivamente impugnava un grosso coltello. Dopo avergli intimato di deporre l’arma, l’uomo ha inizialmente appoggiato il coltello a terra, ma lo ha mantenuto a portata di mano, continuando a rappresentare un pericolo per i numerosi pendolari presenti nell’area.

Per neutralizzare la minaccia, i poliziotti sono intervenuti immobilizzando il soggetto. Nel corso dell’operazione, il 27enne ha opposto una resistenza attiva, tentando più volte di divincolarsi e, nel tentativo di rialzarsi, ha provocato una escoriazione al gomito e alla mano di uno degli agenti. Le lesioni sono state giudicate guaribili in 3 giorni dal personale medico.

I precedenti penali e di polizia

Una volta condotto in Questura, il cittadino gambiano è stato sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici. Gli accertamenti hanno evidenziato numerosi precedenti di polizia e penali, tra cui reati contro la persona, contro il patrimonio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era giunto in Italia nel marzo 2016 a Pozzallo come minore non accompagnato. Già nel maggio dello stesso anno, quando era ancora minorenne, era stato arrestato nel comune di Enna per sequestro di persona a scopo di estorsione. In quell’occasione, insieme ad altri due coetanei, aveva rinchiuso sette dipendenti di un centro di accoglienza all’interno di un ufficio, sbarrando le porte e barricandosi nella struttura. L’arresto era stato convalidato e il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta aveva disposto la custodia cautelare in un carcere minorile.

Nel 2017, sempre nel capoluogo siciliano, il giovane era stato indagato in stato di libertà per violenza e minaccia a pubblico ufficiale e tentata violenza sessuale nei confronti di un’operatrice sociale della comunità che lo ospitava.

Nel maggio 2022, a Portogruaro (Ve), era stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e indagato anche per invasione di terreni ed edifici, poiché sorpreso a bivaccare abusivamente in un casolare e trovato in possesso di 10 gr di hashish e 6,7 gr di eroina, oltre a materiale per il confezionamento.

Nel dicembre 2023, dopo una misura di custodia cautelare in carcere, era stato condannato dal Tribunale di Pordenone a 3 anni di reclusione per almeno 140 episodi di spaccio di sostanze stupefacenti (eroina e cocaina) nel circondario portogruarese, fatti risalenti al 2022.

Scarcerato nel 2025 per espiazione della pena e sottoposto a procedura di espulsione, dal 21 agosto 2026 era stato sottoposto dal Tribunale di Trieste al regime della Messa alla Prova per accesso indebito ai dispositivi di comunicazione durante la precedente detenzione.

La situazione amministrativa e le misure adottate

Il 27enne, richiedente asilo politico, aveva ricevuto un decreto di inammissibilità dalla Commissione Territoriale di Trieste nel febbraio 2026, ma aveva presentato ricorso al Tribunale giuliano, ottenendo la sospensione del provvedimento nell’aprile dello stesso anno.

Alla luce della flagranza dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere e false generalità, il cittadino gambiano è stato arrestato e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Padova per la celebrazione dell’udienza per direttissima.

Nel frattempo, il Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha attivato la Digos per ulteriori verifiche e l’Ufficio Immigrazione della Questura per avviare le procedure di accompagnamento presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR).

Conclusioni

L’episodio ha messo in evidenza l’efficacia dei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio disposti dalla Questura di Padova, che hanno permesso di neutralizzare una situazione potenzialmente pericolosa per la sicurezza pubblica. L’arresto del 27enne gambiano, già noto per numerosi reati e precedenti penali, rappresenta un ulteriore tassello nell’attività di contrasto ai reati e alla criminalità nella zona della stazione ferroviaria cittadina.

IPA