27enne trovato nascosto in una siepe a Cremona dopo un incidente stradale, l'auto aveva la targa clonata

Una denuncia per ricettazione e falsità materiale a Cremona. L’episodio si è verificato nella notte del 1° luglio quando, intorno all’una, è stata segnalata alla centrale operativa dei Carabinieri di Cremona la presenza di un’autovettura incidentata e abbandonata in via Castelleone, senza alcuna persona a bordo.

La scoperta dell’auto abbandonata

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, durante il sopralluogo, i militari hanno trovato l’auto con seri danni a causa del sinistro stradale. Le targhe del veicolo risultavano clonate e sovrapposte a quelle originali. Attraverso le targhe originali, è stato accertato che l’auto era di proprietà di una società di noleggio a lungo termine, noleggiata da un uomo della provincia di Milano e rubata alla fine dello scorso maggio nella stessa provincia.

Il ritrovamento del sospetto

I Carabinieri hanno ispezionato i luoghi intorno all’auto e, nascosto dietro una siepe, hanno individuato un 27enne senza fissa dimora. L’uomo non ha saputo giustificare la sua presenza in quel posto. Dagli accertamenti successivi è emerso che il soggetto era la persona che in precedenza aveva in uso il veicolo.

Le conseguenze dell’operazione

L’autovettura è stata recuperata e trasportata presso una depositeria in attesa di restituzione al legittimo proprietario, mentre le targhe clonate sono state sequestrate. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e saranno svolti ulteriori accertamenti e rilievi sull’autovettura prima della restituzione. Cremona

