È scattata una denuncia per danneggiamento a Como dopo i fatti avvenuti in una barberia di via Milano, dove una 27enne ucraina residente in città è stata fermata dopo aver messo a soqquadro il negozio. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando la donna, senza apparente motivo, ha iniziato a distruggere gli arredi del locale.

L’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto intorno alle 15.30, quando una volante è stata chiamata a intervenire in una barberia situata in via Milano a Como. La segnalazione riguardava una giovane donna che stava arrecando danni all’interno dell’esercizio commerciale.

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato la 27enne ucraina in evidente stato di agitazione e con alcuni graffi sul volto. Il negozio appariva completamente devastato: gli specchi erano rotti e le suppellettili danneggiate. La donna è stata immediatamente presa in consegna dagli operatori di polizia, che hanno provveduto a riportare la calma all’interno del locale.

Le testimonianze raccolte

I poliziotti hanno ascoltato i presenti, che hanno confermato la dinamica dei fatti. Secondo quanto riferito dai testimoni, la giovane sarebbe entrata nella barberia e, senza alcuna ragione apparente, avrebbe iniziato a distruggere tutto ciò che trovava davanti a sé. La versione fornita dalla donna è risultata confusa e poco chiara, ma le testimonianze raccolte hanno permesso di ricostruire l’accaduto con precisione.

La denuncia e le conseguenze

Successivamente, la 27enne è stata accompagnata in Questura, dove è stata formalizzata la denuncia da parte del proprietario della barberia. La donna, regolarmente residente in città e in regola con le norme sul soggiorno, è stata denunciata in stato di libertà per danneggiamento.

