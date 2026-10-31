28enne accoltellato a Nettuno vicino Roma, stava inseguendo i ladri entrati in casa: è in gravi condizioni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È in gravi condizioni ma fuori pericolo il giovane di 28 anni accoltellato nel borgo medievale di Nettuno, vicino a Roma. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione del paese, che sono intervenuti sul posto, il ragazzo sarebbe uscito dalla sua abitazione di Piazza Colonna intorno alle quattro del mattino per inseguire i ladri entrati in casa. Questi però lo avrebbero aggredito con un coltello e ferito gravemente. Gli aggressori sono stati già identificati grazie alle telecamere di videosorveglianza.

Accoltellato a Nettuno

Un ragazzo di 28 anni di Nettuno è stato accoltellato da uno dei quattro ladri entrati nella sua abitazione. I fatti sarebbero avvenuti intorno alle quattro del mattino, quando il giovane si sarebbe svegliato per via dei rumori nell’abitazione di Piazza Colonna nel borgo medievale.

Il suono si intuiva essere quello di persone che scavalcavano il muretto della recinzione dell’abitazione. Era già accaduto tre giorni prima e, visti i trascorsi, ha deciso di reagire e inseguire i ladri che si stavano dirigendo in fuga verso Piazza Mazzini.

Il giovane ha tentato di fermarne uno, ma questo l’avrebbe aggredito con un coltello ferendolo gravemente.

I soccorsi

Il ventottenne, proprietario di un’attività di ristorazione del paese vicino a Roma, sarebbe stato colpito da diversi fendenti all’addome.

Soccorso dal padre e accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Anzio, i medici hanno scoperto che era stato ferito a un polmone e alla milza.

Il giovane è arrivato in gravi condizioni, ma dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva ora sembra essere fuori pericolo.

Le indagini

I carabinieri della Compagnia di Nettuno sono intervenuti sulla scena dell’aggressione e hanno avviato le indagini. Grazie alle telecamere di videosorveglianza di Piazza Colonna e alle riprese fatte dalla stessa vittima con il proprio telefono, i quattro aggressori sono stati già identificati.

Si tratterebbe di ragazzi molto giovani, italiani e residenti ad Anzio. Conoscevano il ventottenne soprattutto per via del suo lavoro, la gestione di un’attività di ristorazione.

I quattro infatti erano avventori del locale, così come della movida tipica del borgo medievale di Nettuno.