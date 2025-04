28enne arrestato a Catania, botte in testa alla fidanzata di 23 anni: i pestaggi scattavano per liti banali

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto il bilancio di un episodio di aggressione avvenuto a Catania. Un uomo di 28 anni è stato arrestato per aver aggredito la fidanzata di 23 anni in un attacco di gelosia. L’intervento della Polizia di Stato ha evitato conseguenze più gravi.

La dinamica dell’aggressione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in un’abitazione di via Alonzo e Consoli a Catania. La giovane donna, dopo essere stata colpita più volte, è riuscita a fuggire e a rifugiarsi dalla sorella, che ha immediatamente contattato le forze dell’ordine tramite il numero unico d’emergenza 112.

L’intervento delle forze dell’ordine

Non appena ricevuta la segnalazione, i poliziotti della squadra volanti sono giunti sul posto. Hanno trovato la vittima in lacrime, con evidenti segni di aggressione sul volto e sulla testa. È stato necessario l’intervento del personale medico del 118 per curare le ferite riportate dalla donna.

Il racconto della vittima

Una volta tranquillizzata, la donna ha raccontato agli agenti che il compagno era solito diventare violento e che le liti banali spesso sfociavano in atti di violenza. Nell’ultimo episodio, l’uomo le ha scaraventato il cellulare a terra e l’ha spinta contro i mobili della cucina, colpendola poi alla testa con un oggetto in metallo.

Arresto e conseguenze legali

Per le gravi condotte tenute, il 28enne è stato arrestato e condotto in carcere su disposizione del PM di turno, in attesa del giudizio di convalida davanti al giudice. La presunzione di innocenza dell’indagato rimane valida fino a condanna definitiva.

