Eseguito a Roma un arresto per violenza sessuale aggravata. Un uomo di 28 anni, originario del Bangladesh, è stato fermato e condotto in carcere dopo aver aggredito una giovane turista di Singapore in metropolitana, approfittando di un momento di distrazione dei genitori della vittima.

I fatti: l’aggressione in metro

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante un viaggio in metro verso il Vaticano, quando la giovane turista, in compagnia della famiglia, è stata avvicinata dall’uomo che ha tentato di abusare di lei.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili, ha scelto come vittima una ragazza di Singapore, in visita a Roma con i genitori. Approfittando della confusione e della momentanea distanza tra la giovane e i suoi familiari, l’aggressore ha iniziato a palpeggiarla e, nonostante la resistenza della vittima, ha tentato di baciarla. Solo le urla disperate della ragazza hanno attirato l’attenzione dei genitori e dei presenti, inducendo l’uomo a desistere dal suo intento.

L’intervento della Polizia e l’arresto

La giovane, in evidente stato di shock, si è rifugiata presso la biglietteria della stazione, dove l’addetta allo sportello ha prontamente allertato il 112 e il personale di vigilanza. Grazie alla tempestività della segnalazione, il presunto responsabile è stato bloccato a pochi passi dalla vittima. Sul posto sono intervenute le pattuglie delle Volanti e del Commissariato di P.S. Prati, che hanno prestato assistenza alla ragazza e raccolto la sua denuncia, ricostruendo l’accaduto nei dettagli.

I precedenti dell’arrestato

L’uomo arrestato non era nuovo a simili comportamenti: due anni fa era già stato denunciato dagli agenti del Commissariato di P.S. Viminale per un episodio analogo, avvenuto a bordo di un autobus e ai danni di un’altra donna. Anche in quell’occasione, aveva approfittato della situazione per compiere atti di molestia.

Attualmente, il ventottenne si trova in carcere, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale aggravata.

