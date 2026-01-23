Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per maltrattamenti in famiglia dalla Polizia di Stato a Venezia, dove un giovane di 28 anni è stato condotto in carcere dopo aver violato le misure cautelari disposte nei suoi confronti. L’uomo, già sottoposto al divieto di avvicinamento e all’obbligo del braccialetto elettronico, è stato ritenuto responsabile di reiterate vessazioni ai danni dell’ex compagna, aggravate dalla mancata osservanza delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

Le indagini e la denuncia della vittima

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine lo scorso ottobre, quando la donna, ex compagna dell’indagato, ha sporto denuncia presso il Commissariato di P.S. di Mestre. Gli agenti, specializzati nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere, hanno immediatamente avviato un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Venezia. Le indagini hanno permesso di ricostruire un quadro indiziario particolarmente grave a carico del giovane.

Un quadro di violenze fisiche e psicologiche

Dai riscontri raccolti dagli investigatori è emerso che, nel corso di quattro anni di relazione, l’uomo avrebbe sottoposto la compagna a ripetute vessazioni fisiche e psicologiche. Le condotte contestate sarebbero proseguite anche durante la gravidanza della donna e dopo la nascita della loro bambina, aggravando ulteriormente la situazione di disagio vissuta dalla vittima. A peggiorare la condizione della donna, anche la totale assenza di sostegno economico da parte dell’ex compagno.

Le misure cautelari e la violazione delle prescrizioni

Alla luce delle risultanze investigative, l’Autorità Giudiziaria ha disposto nei confronti dell’uomo la misura dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla parte offesa, con l’applicazione del braccialetto elettronico. Tuttavia, il giovane avrebbe intenzionalmente eluso il sistema di controllo, omettendo in più occasioni di caricare il dispositivo elettronico, rendendolo così inefficace e vanificando le finalità della misura cautelare.

Il monitoraggio della Polizia e l’aggravamento della misura

Gli agenti del Commissariato di Mestre e della Squadra Volanti della Questura hanno continuato a seguire da vicino la situazione familiare, intervenendo nell’interesse della donna. In almeno un’occasione, l’uomo è stato rintracciato oltre la distanza stabilita dal giudice, in violazione delle prescrizioni imposte. La reiterata inosservanza delle misure ha portato il Pubblico Ministero a richiedere un aggravamento della misura cautelare.

L’arresto e la custodia cautelare in carcere

Alla luce delle ripetute violazioni, il G.I.P. ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 28enne. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato di Venezia nella mattinata di sabato scorso.

