Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Molinella. Un giovane romeno di 28 anni è stato fermato durante un controllo stradale e condotto in carcere per scontare una pena residua, come disposto dalla Procura della Repubblica di Bologna. L’arresto è stato eseguito dopo che il soggetto è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso a dicembre 2023, a seguito di condanne ricevute dal Tribunale di Treviso.

Il fermo durante un controllo stradale

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta a Molinella, dove i militari del Nucleo Operativo Radiomobile hanno effettuato un posto di controllo alla circolazione stradale. Durante le verifiche, hanno identificato un’auto con a bordo alcuni cittadini romeni. Tra questi, un giovane di 28 anni ha attirato l’attenzione degli operatori, che hanno deciso di procedere con ulteriori accertamenti.

Accertamenti e scoperta del provvedimento

Gli approfondimenti sono stati condotti tramite l’interrogazione della banca dati SDI – Sistema di Indagine. Grazie a questo controllo, i Carabinieri hanno scoperto che il giovane era destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e di un ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna. Il provvedimento era stato emesso a dicembre 2023 e risultava ancora pendente.

Le condanne e la pena residua

L’ordine di carcerazione trae origine da una serie di sentenze di condanna emesse nel 2022 dal Tribunale di Treviso. L’unificazione delle pene ha portato a una condanna definitiva che prevede 4 anni e 8 mesi di reclusione, oltre a una multa di 4.300 euro. Il giovane, quindi, doveva ancora scontare questa pena residua, motivo per cui era stato emesso il provvedimento restrittivo nei suoi confronti.

L’arresto e la traduzione in carcere

Una volta accertata la situazione, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto del 28enne. Il Pubblico Ministero di turno è stato immediatamente informato dell’operazione. Successivamente, il giovane è stato tradotto presso un istituto penitenziario, dove dovrà scontare la pena residua stabilita dalle sentenze di condanna.

Il ruolo della banca dati SDI

L’interrogazione della banca dati SDI si è rivelata fondamentale per l’individuazione del soggetto ricercato. Questo strumento, utilizzato quotidianamente dalle forze dell’ordine, consente di verificare in tempo reale la posizione giudiziaria delle persone controllate e di individuare eventuali provvedimenti pendenti a loro carico.

La collaborazione tra Procure e forze dell’ordine

L’operazione dimostra l’efficacia della collaborazione tra le Procure della Repubblica e le forze dell’ordine. In questo caso, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Bologna aveva emesso il provvedimento sulla base delle condanne definitive pronunciate dal Tribunale di Treviso. I Carabinieri di Molinella hanno poi dato esecuzione all’ordine di carcerazione, assicurando il soggetto alla giustizia.

Un caso di pene concorrenti

Il caso riguarda l’esecuzione di pene concorrenti, ovvero la situazione in cui una persona deve scontare più condanne definitive per reati diversi. In questi casi, la legge prevede l’unificazione delle pene e l’emissione di un unico provvedimento di carcerazione, come avvenuto per il 28enne romeno.

La sicurezza sulle strade e il controllo del territorio

L’episodio conferma l’importanza dei controlli stradali effettuati dalle forze dell’ordine, che non solo contribuiscono alla sicurezza della circolazione, ma permettono anche di individuare soggetti ricercati o destinatari di provvedimenti restrittivi. L’attività di prevenzione e repressione svolta dai Carabinieri di Molinella si inserisce in un più ampio contesto di controllo del territorio.

Le città coinvolte: Bologna e Treviso

Il provvedimento di carcerazione è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, mentre le sentenze di condanna che hanno portato all’unificazione delle pene erano state pronunciate dal Tribunale di Treviso. La collaborazione tra le diverse autorità giudiziarie ha permesso di dare esecuzione all’ordine restrittivo.

Conclusioni

L’arresto del 28enne romeno a Molinella rappresenta un esempio di come la sinergia tra controlli sul territorio, strumenti tecnologici e collaborazione tra istituzioni possa portare a risultati concreti nella lotta all’evasione della pena e al contrasto della criminalità. L’operazione si è conclusa con la traduzione in carcere del soggetto, che dovrà ora scontare la pena residua prevista dalle sentenze definitive.

IPA