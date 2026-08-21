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È stato eseguito un arresto a Milano nella giornata di martedì 18 agosto. Un cittadino italiano di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato con l’accusa di tentata truffa aggravata ai danni di una donna di 28 anni. L’uomo, fingendosi appartenente alle forze dell’ordine, aveva tentato di sottrarre monili e denaro alla vittima, con la complicità di altri soggetti che la tenevano impegnata telefonicamente.

L’inseguimento e il controllo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nei pressi della stazione di Milano Centrale, dove gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno notato il sospettato aggirarsi con fare circospetto e impegnato in frequenti conversazioni telefoniche. Questo comportamento ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di seguirlo per monitorare i suoi movimenti.

Il 39enne è stato visto entrare in uno stabile di via Rubens, sempre a Milano, da cui è uscito dopo pochi minuti con passo svelto. Gli agenti lo hanno quindi fermato per un controllo. Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di diversi oggetti di valore: monili in oro e argento, orologi e una somma di denaro contante per un valore complessivo di circa 4.000 euro. Tutti questi beni sono stati sequestrati dagli agenti in attesa di ulteriori accertamenti.

La ricostruzione della tentata truffa

Le indagini hanno permesso di ricostruire la dinamica della tentata truffa. La vittima, una cittadina italiana di 28 anni, ha raccontato agli agenti di essere stata contattata telefonicamente da un uomo che si spacciava per appartenente alle Forze dell’Ordine. Il falso poliziotto le aveva riferito di una presunta rapina avvenuta a Milano e della necessità di effettuare urgenti verifiche sui preziosi custoditi presso la sua abitazione.

Poco dopo la telefonata, il 39enne si è presentato presso l’abitazione della donna. Con la scusa di dover trasferire i beni in caserma per ulteriori controlli, ha visionato i preziosi e li ha riposti in una busta, pronto a portarli via. Nel frattempo, i complici del truffatore continuavano a tenere la vittima al telefono, fornendole istruzioni e rassicurazioni per evitare che si insospettisse.

L’arresto e la restituzione dei beni

L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di bloccare il 39enne prima che potesse allontanarsi con la refurtiva. I poliziotti hanno quindi riconsegnato i beni alla legittima proprietaria, mentre l’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentata truffa aggravata. L’episodio si è concluso con il recupero di tutti gli oggetti sottratti e la messa in sicurezza della vittima.

Conclusioni

L’operazione condotta dalla Polizia Ferroviaria di Milano ha permesso di sventare una tentata truffa ai danni di una giovane donna e di assicurare alla giustizia un individuo già noto per precedenti reati. L’episodio conferma l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per prevenire e contrastare i reati contro il patrimonio.

IPA