Furto e ricettazione sono le accuse a carico di un uomo di 35 anni, cittadino algerino, rintracciato e denunciato dalla Polizia di Stato a Milano. L’intervento è stato reso possibile grazie a un sistema GPS installato nello zaino della vittima, un turista brasiliano di 28 anni, che si trovava nella stazione centrale della città. L’anello rubato, di grande valore affettivo, è stato recuperato e riconsegnato, permettendo al giovane di trasformare un episodio spiacevole in un momento indimenticabile: la proposta di matrimonio alla fidanzata proprio negli uffici della Polizia.

Il furto nella stazione centrale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nei giorni scorsi presso la stazione centrale di Milano, dove una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine era impegnata in attività di controllo.

La vicenda ha avuto inizio nella mattinata di lunedì 29 dicembre, quando un turista brasiliano di 28 anni ha segnalato agli agenti il furto della sua valigia e dello zaino. Il giovane, in attesa di un treno diretto a Verona, si è accorto della sparizione dei suoi effetti personali e ha prontamente allertato le forze dell’ordine presenti in stazione.

Il rintraccio del responsabile grazie al GPS

Grazie alla presenza di un sistema GPS all’interno dello zaino, i poliziotti della Polizia Ferroviaria sono riusciti a localizzare rapidamente il presunto autore del furto. L’uomo, un cittadino algerino di 35 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato individuato mentre si trovava in un bar di via dei Transiti, intento a consumare una bevanda.

Il recupero della refurtiva e la restituzione

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto all’interno di un trolley l’anello in argento sottratto al turista. L’oggetto, di elevato valore affettivo per la vittima, è stato recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario presso gli uffici della Polizia di Stato nella stazione centrale di Milano.

Una proposta di matrimonio inaspettata

Proprio nel corso della restituzione dell’anello, la vicenda ha assunto un risvolto particolarmente emozionante. Il giovane brasiliano, che si stava recando con la fidanzata a Verona con l’intenzione di chiederle la mano sul celebre balcone di Giulietta, ha deciso di improvvisare la proposta di matrimonio all’interno dell’ufficio denunce della Polizia. L’anello di famiglia, simbolo del suo amore, è così diventato protagonista di un momento indimenticabile, trasformando un evento segnato da un reato in una storia a lieto fine.

La denuncia per ricettazione

L’autore del furto, un cittadino algerino di 35 anni, è stato denunciato per il reato di ricettazione. La sua posizione di irregolare sul territorio nazionale è stata segnalata alle autorità competenti per i successivi provvedimenti.

