Un arresto a Como per rientro illegale in Italia, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Un 28enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver creato disordini al pronto soccorso e aver opposto una violenta resistenza agli agenti. L’uomo, senza fissa dimora e con precedenti, era già stato espulso dal territorio nazionale. L’intervento è avvenuto nella notte presso l’ospedale Valduce di Como, dove il soggetto è stato segnalato in stato di ubriachezza e per comportamenti molesti. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il giovane è stato anche denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale e danneggiamento.

La segnalazione al pronto soccorso e l’arrivo della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio intorno alle 2.20 di notte, quando una chiamata ha allertato la centrale operativa della Questura di Como. Il personale sanitario dell’ospedale Valduce aveva segnalato la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione alcolica, che stava disturbando e minacciando i presenti. Gli agenti della volante sono intervenuti rapidamente, trovando il 28enne marocchino in evidente stato di agitazione.

La reazione violenta e il tentativo di danneggiamento

Una volta preso in consegna dagli agenti, il giovane ha reagito con ostilità. Dopo essere stato fatto salire sull’auto di servizio, ha iniziato a scalciare ripetutamente contro il finestrino posteriore, nel tentativo di infrangerlo. Nonostante la violenza dell’azione, il vetro ha resistito ai colpi. Gli agenti, mantenendo la calma, sono riusciti a trasportare l’uomo presso gli uffici della Questura per l’identificazione.

Minacce e ulteriori atti di violenza in Questura

Giunto in Questura, il 28enne ha continuato a mostrare un atteggiamento aggressivo. Ha rivolto pesanti minacce ai poliziotti, urlando frasi intimidatorie come “vi aspetto fuori e vi sparo un colpo di pistola in testa”. Non pago, si è scagliato con la testa contro il vetro di una porta, riuscendo a danneggiarla. Solo dopo numerosi tentativi, gli agenti sono riusciti a riportare l’uomo alla calma e a procedere con la sua identificazione.

I precedenti e l’espulsione dal territorio italiano

L’identificazione ha permesso di ricostruire il profilo del fermato. Il giovane, di origine marocchina, risultava irregolare sul territorio italiano e senza fissa dimora. Sul suo conto gravavano già precedenti di polizia per spaccio di droga e per inosservanza delle norme sull’immigrazione. Inoltre, era stato destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Cuneo nell’agosto 2024. In quella circostanza, aveva lasciato l’Italia per raggiungere la Svizzera, dove le autorità elvetiche gli avevano rilasciato un “pass d’uscita”, documento che aveva ancora con sé al momento dell’arresto.

Le accuse e i provvedimenti adottati

Alla luce dei fatti, il 28enne è stato arrestato per rientro illegale in Italia, in violazione del divieto triennale imposto dalla sua espulsione. A queste accuse si sono aggiunte quelle di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Inoltre, è stato denunciato in stato di libertà per oltraggio a Pubblico Ufficiale e danneggiamento. L’intervento della Polizia di Stato si è concluso con la comunicazione dell’arresto al Pubblico Ministero di turno, che ha disposto la permanenza del fermato in Questura in attesa del processo, fissato per le 11.00 del giorno successivo.

Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza

L’episodio avvenuto a Como riporta l’attenzione sulla questione della sicurezza e della gestione dei soggetti irregolari sul territorio nazionale. La presenza di persone con precedenti penali e già colpite da provvedimenti di espulsione rappresenta una sfida per le forze dell’ordine, chiamate a intervenire in situazioni spesso complesse e potenzialmente pericolose. L’arresto del 28enne marocchino, resosi protagonista di una notte di violenza e minacce, sottolinea ancora una volta l’importanza di un controllo attento e costante del territorio, nonché della collaborazione tra le autorità italiane e quelle dei Paesi confinanti.

Le reazioni delle istituzioni e le prospettive future

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato ha ricevuto il plauso delle istituzioni locali, che hanno sottolineato la prontezza e la professionalità degli agenti intervenuti. Il caso sarà oggetto di approfondimento anche in sede giudiziaria, con il processo che si terrà nelle prossime ore. Resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine su episodi simili, che mettono a dura prova la sicurezza degli operatori e dei cittadini.

Conclusioni

Il fermo del 28enne marocchino a Como rappresenta l’ennesimo episodio di violazione delle norme sull’immigrazione e di violenza nei confronti delle forze dell’ordine. La tempestività dell’intervento ha permesso di evitare conseguenze più gravi e di assicurare il responsabile alla giustizia. Il processo, previsto per la mattinata successiva, chiarirà le responsabilità e le eventuali misure da adottare nei confronti dell’arrestato.

