28enne morto sulla Salerno-Reggio Calabria, scende dalla macchina dopo un urto e viene investito

Un ragazzo di 28 anni ha perso la vita sulla Salerno-Reggio Calabria all’altezza di Battipaglia quando, scendendo dall’auto dopo un urto, è stato investito. Un incidente avvenuto nella tarda nottata. L’ambulanza arrivata sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso. L’impatto sarebbe stato infatti molto violento. Si cerca di capire la dinamica, anche attraverso le telecamere di videosorveglianza della zona.

Grave incidente nella notte tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo 2026, intorno alle 03:00. Lo scontro è avvenuto intorno alle tre di notte sull’Autostrada del Mediterraneo, la A2 Salerno-Reggio Calabria.

Un giovane di 28 anni ha perso la vita investito da un’auto. È ancora da capire la dinamica dei fatti, che ha visto il giovane scendere dalla propria vettura in seguito a un urto e restare poi ferito mortalmente dal sinistro.

Sono presenti telecamere di videosorveglianza nella zona e saranno utilizzate, insieme alle testimonianze, per ricostruire la dinamica del violento scontro.

La dinamica, ovvero lo scontro

Dalle prime ricostruzioni della Polizia Stradale si apprende che il ventottenne era a bordo di una Fiat Panda. Per motivi ancora in corso di accertamento, sembra che abbia urtato accidentalmente il guardrail al lato della sua carreggiata.

Si sarebbe quindi fermato per constatare gli eventuali danni. Proprio nel momento in cui è sceso dall’auto, però, un’altra autovettura, una Citroën, lo ha centrato in pieno.

Il giovane è stato sbalzato di diversi metri ed è caduto al suolo. L’impatto è stato molto violento e dal 118 si apprende anche fatale. Le ferite fin da subito sono apparse molto gravi. L’ambulanza non ha fatto in tempo ad arrivare sul luogo dello scontro prima del decesso del giovane.

Le indagini

Dalle prime informazioni sembra che il conducente della Citroën si sia fermato per soccorrere il giovane e chiamare i soccorsi. La sua testimonianza, così come quelle degli altri automobilisti in circolazione, gioca un ruolo fondamentale nelle indagini sull’accertamento delle responsabilità dell’incidente.

La zona è anche servita da alcune telecamere di videosorveglianza che ora sono al vaglio della Polizia per chiarire la dinamica e le responsabilità.

Le pattuglie hanno gestito l’importante arteria stradale dell’A2 Salerno-Reggio Calabria e durante la mattinata è stato possibile far tornare la circolazione regolare.