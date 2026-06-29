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Eseguito a Como, presso la mensa di via Don Guanella, un arresto per danneggiamento aggravato, oltraggio, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: un 28enne tunisino, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato dopo aver aggredito due agenti e danneggiato l’auto di servizio. Il processo per direttissima è stato disposto per questa mattina.

Intervento della Polizia alla mensa di via Don Guanella

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 19.20. Gli agenti sono stati chiamati a intervenire presso la mensa di via Don Guanella, dove era stata segnalata la presenza di un uomo che stava assumendo atteggiamenti molesti nei confronti di un volontario del servizio. Il volontario aveva invitato il 28enne tunisino a non disturbare gli altri utenti presenti nella struttura.

All’arrivo della pattuglia, i poliziotti hanno chiesto all’uomo di mantenere un comportamento rispettoso verso la struttura e il personale volontario. Tuttavia, il tunisino ha reagito con violenza: si è scagliato contro uno degli operatori, facendolo cadere a terra, e subito dopo ha aggredito anche il secondo agente, provocandogli una contusione al polso destro. Solo dopo una colluttazione, l’uomo è stato bloccato e condotto in Questura.

Danneggiamento dell’auto di servizio

Durante il tragitto verso la Questura, il 28enne ha continuato a opporre resistenza e a mantenere un atteggiamento violento. All’interno dell’auto di servizio, ha danneggiato un finestrino, aggravando così la sua posizione con l’accusa di danneggiamento aggravato ai danni di un mezzo della Polizia.

Una volta giunti in Questura, gli agenti hanno accertato che il fermato aveva già diversi precedenti di polizia. Il tunisino, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato quindi arrestato per danneggiamento aggravato, oltraggio, violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Processo per direttissima

Il Pubblico Ministero di turno ha disposto il processo con rito direttissimo, fissato per questa mattina alle ore 12.00. L’episodio ha destato particolare attenzione nella comunità di Como, dove la presenza di persone senza fissa dimora e i problemi legati alla sicurezza nelle strutture di accoglienza sono spesso al centro del dibattito pubblico.

IPA