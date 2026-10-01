28enne ricercato per associazione mafiosa estradato dalla Svizzera e arrestato a Como
Arrestato a Como un cittadino nigeriano estradato dalla Svizzera per associazione mafiosa: dovrà scontare oltre 4 anni di carcere.
È stato arrestato un cittadino nigeriano di 28 anni a Como per associazione di tipo mafioso, in seguito a un mandato di arresto europeo. L’uomo, estradato dalla Svizzera, dovrà scontare una pena di 4 anni, 9 mesi e 18 giorni di reclusione, come disposto dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino.
Arresto eseguito dalla Polizia di Frontiera
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il personale dell’Ufficio Binazionale del Settore Polizia di Frontiera di Como Ponte Chiasso ha proceduto all’arresto del cittadino nigeriano, che si trovava in Italia senza fissa dimora. L’uomo era stato consegnato in estradizione dalle autorità elvetiche, dopo essere stato detenuto in Svizzera dal 24 giugno 2026 esclusivamente ai fini estradizionali.
L’arresto è avvenuto in esecuzione di un mandato di arresto europeo, emesso per associazioni di tipo mafioso, anche straniere, reato commesso a Torino e in altre città italiane a partire dal 2017. Il provvedimento di ordine di esecuzione per la carcerazione, che riguarda l’uomo già condannato ma libero, è stato emesso il 9 aprile 2024 dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino, ufficio Esecuzioni Penali, a firma del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Marco Grandolfo.
Detenzione e trasferimento in carcere
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, dopo il completamento degli adempimenti di rito, il cittadino nigeriano è stato associato presso la Casa Circondariale di Voghera. L’operazione si inserisce nell’ambito della collaborazione internazionale tra le autorità italiane e svizzere, finalizzata a contrastare la criminalità organizzata transnazionale.
Il ruolo della cooperazione internazionale
L’estradizione dalla Svizzera, avvenuta dopo un periodo di detenzione ai soli fini estradizionali, testimonia l’efficacia delle procedure di cooperazione giudiziaria tra i paesi europei. L’arrestato era stato detenuto in Svizzera dal 24 giugno 2026 e consegnato alle autorità italiane per rispondere del reato di associazione mafiosa commesso a partire dal 2017 in diverse città, tra cui Torino.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.