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Un 28enne di origine gambiana è stato arrestato a Brescia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo, indagato per diversi reati, è stato fermato al parco Pescheto e condotto in carcere dopo gli accertamenti della Polizia. Gli agenti, visto l’atteggiamento non collaborativo del giovane, hanno estratto il taser durante l’intervento.

Brescia: fermo al parco Pescheto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato Carmine hanno individuato l’uomo nei giorni scorsi durante un servizio di controllo del territorio, finalizzato a prevenire e contrastare la microcriminalità. Il cittadino gambiano, senza fissa dimora, si trovava nel parco quando è stato riconosciuto dagli operatori.

Alla vista della Polizia ha assunto un atteggiamento aggressivo e offensivo. Un agente, valutato il rischio che potesse essere armato e riconosciutolo come indagato per reati anche violenti, ha estratto il taser in dotazione. L’intervento ha consentito di farlo desistere e di metterlo in condizione di non nuocere.

L’ordinanza e le accuse

Gli accertamenti svolti in Questura, attraverso la banca dati del Ministero dell’Interno, hanno confermato che sul giovane pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla gip di Brescia. È indagato per danneggiamento, ricettazione, porto illegale di armi, minacce, resistenza a pubblico ufficiale e inottemperanza al Foglio di Via Obbligatorio. Al termine degli atti di polizia giudiziaria è stato inoltre denunciato per quest’ultima violazione e accompagnato alla casa circondariale Nerio Fischione, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La richiesta sullo status di asilo

Il questore Paolo Sartori ha sollecitato la Commissione territoriale per i rifugiati a revocare all’uomo lo status di asilo politico, citando la gravità dei fatti e la sua pericolosità sociale. In caso di revoca, potrà essere emesso un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, con espulsione e trasferimento nel Paese di provenienza dopo che avrà saldato il debito con la giustizia italiana.

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