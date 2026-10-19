Ragazzo travolto dalla metro A di Baldo degli Ubaldi a Roma, morto in ospedale dopo essere stato estratto vivo
Dramma a Roma: un 28enne cade sui binari della Metro A a Baldo degli Ubaldi e viene travolto dal treno. Il giovane è deceduto in ospedale
Un ragazzo di 28 anni è stato travolto e ucciso da un vagone della Metro A di Roma. Caos nella stazione di Baldo degli Ubaldi, dove il giovane intorno alle 15 sarebbe caduto sui binari per poi essere travolto dal convoglio. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, per questo proseguono le indagini. Si apprende che il ventottenne di Genzano è morto al Policlinico Agostino Gemelli poco dopo l’arrivo. I vigili del fuoco erano riusciti a estrarlo ancora in vita, ma le ferite erano molto gravi.
- Investito dalla Metro A di Baldo degli Ubaldi
- La corsa in codice rosso
- Incidenti nelle stazioni di Roma
Investito dalla Metro A di Baldo degli Ubaldi
Un nuovo episodio drammatico sulla metro di Roma. Un giovane di 28 anni, originario di Genzano, è stato travolto dal convoglio. Estratto vivo dai vigili del fuoco, è deceduto dopo l’arrivo in ospedale.
Il dramma si è consumato nella stazione Baldo degli Ubaldi di Roma, sulla linea arancione (Metro A), intorno alle 15 di venerdì 16 ottobre.
Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco delle squadre di Prati e della centrale. I pompieri, grazie anche al personale della metropolitana e all’operatore del 118, avevano estratto il giovane ferito, ma ancora in vita, da sotto il vagone.
La corsa in codice rosso
Dopo i soccorsi dei vigili del fuoco, del personale della metropolitana e del 118 è iniziata la corsa verso l’ospedale. Il giovane è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli.
È arrivato in condizioni molto gravi e, dopo giorni di silenzio, si apprende che è deceduto poco dopo il ricovero.
Informati, i genitori del giovane sono partiti da Genzano e sono arrivati a Roma accompagnati dalla Polizia di Stato. Dal giornale dei Castelli Romani giungono le parole dei genitori, che lo ricordano nel pieno della sua vita, vissuta con tante motivazioni e tanta voglia di fare.
Incidenti nelle stazioni di Roma
Quello del giovane di Genzano è solo l’ennesimo incidente nelle stazioni della metro di Roma. Diversi gli episodi che avvengono al mese: solo a settembre si conta un uomo travolto alla stazione di Garbatella e poco prima un sessantasettenne investito a Giulio Agricola.
Non ci sono soltanto tentativi di togliersi la vita, ma anche incidenti. I binari delle linee A e B della metro di Roma sono i più vecchi e per questo mancano degli stessi sistemi di sicurezza installati invece nella Metro C.