Ragazzo travolto dalla metro A di Baldo degli Ubaldi a Roma, morto in ospedale dopo essere stato estratto vivo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un ragazzo di 28 anni è stato travolto e ucciso da un vagone della Metro A di Roma. Caos nella stazione di Baldo degli Ubaldi, dove il giovane intorno alle 15 sarebbe caduto sui binari per poi essere travolto dal convoglio. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, per questo proseguono le indagini. Si apprende che il ventottenne di Genzano è morto al Policlinico Agostino Gemelli poco dopo l’arrivo. I vigili del fuoco erano riusciti a estrarlo ancora in vita, ma le ferite erano molto gravi.

Investito dalla Metro A di Baldo degli Ubaldi

Un nuovo episodio drammatico sulla metro di Roma. Un giovane di 28 anni, originario di Genzano, è stato travolto dal convoglio. Estratto vivo dai vigili del fuoco, è deceduto dopo l’arrivo in ospedale.

Il dramma si è consumato nella stazione Baldo degli Ubaldi di Roma, sulla linea arancione (Metro A), intorno alle 15 di venerdì 16 ottobre.

Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco delle squadre di Prati e della centrale. I pompieri, grazie anche al personale della metropolitana e all’operatore del 118, avevano estratto il giovane ferito, ma ancora in vita, da sotto il vagone.

La corsa in codice rosso

Dopo i soccorsi dei vigili del fuoco, del personale della metropolitana e del 118 è iniziata la corsa verso l’ospedale. Il giovane è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli.

È arrivato in condizioni molto gravi e, dopo giorni di silenzio, si apprende che è deceduto poco dopo il ricovero.

Informati, i genitori del giovane sono partiti da Genzano e sono arrivati a Roma accompagnati dalla Polizia di Stato. Dal giornale dei Castelli Romani giungono le parole dei genitori, che lo ricordano nel pieno della sua vita, vissuta con tante motivazioni e tanta voglia di fare.

Incidenti nelle stazioni di Roma

Quello del giovane di Genzano è solo l’ennesimo incidente nelle stazioni della metro di Roma. Diversi gli episodi che avvengono al mese: solo a settembre si conta un uomo travolto alla stazione di Garbatella e poco prima un sessantasettenne investito a Giulio Agricola.

Non ci sono soltanto tentativi di togliersi la vita, ma anche incidenti. I binari delle linee A e B della metro di Roma sono i più vecchi e per questo mancano degli stessi sistemi di sicurezza installati invece nella Metro C.