28enne ubriaco a Como semina il caos nei pressi di un campetto da calcio, poi scatta la zuffa con i poliziotti

Un 28enne del Bangladesh è stato denunciato per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale a Como. L’uomo, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stato fermato nel pomeriggio di ieri nei pressi dei giardinetti di via Leoni per ubriachezza molesta.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, intorno alle 16.30 di ieri, una volante è stata inviata ai giardinetti di via Leoni, che si trovano nei pressi di un campetto da calcio dove erano presenti bambini. Qui è stata segnalata la presenza molesta del 28enne bengalese.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno raccolto le testimonianze dei presenti e, constatata la pericolosità del soggetto, hanno deciso di accompagnarlo presso la Questura

Reazione violenta

La reazione dell’uomo è stata immediatamente aggressiva, con insulti e spintoni nei confronti degli agenti. Tuttavia, in pochi istanti, è stato convinto a salire sull’auto di servizio e portato in Questura, dove è stato denunciato per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Inoltre, è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta e gli è stato notificato un ordine di allontanamento in base al Regolamento di Polizia Urbana.

Ulteriori provvedimenti

I poliziotti dell’ufficio immigrazione hanno preso nota della vicenda e provvederanno a stilare una relazione tecnica per eventuali ulteriori provvedimenti amministrativi nei confronti dell’uomo. Maggiori dettagli sull’accaduto sono disponibili sul sito della Polizia di Stato di Como.

