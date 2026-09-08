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È di tre arresti e il sequestro di 29 chili di cocaina e 2 chili di hashish il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra mobile di Roma, che ha portato alla scoperta di un deposito di droga in un’abitazione della Capitale. Gli indagati sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stati sorpresi con un ingente quantitativo di droga e strumenti per il confezionamento.

Le indagini e il controllo sulla via Pontina

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via quando gli agenti della Squadra mobile di Roma hanno notato un’auto che percorreva la via Pontina a forte velocità. I poliziotti hanno deciso di seguire il veicolo, osservando il conducente, un 23enne, mentre entrava in un’abitazione dove è rimasto per circa 40 minuti.

Il fermo e la perquisizione

All’uscita dall’abitazione, il giovane è stato fermato per un controllo. Durante l’ispezione, il ragazzo ha mostrato evidenti segni di nervosismo e insofferenza. All’interno dell’auto, gli agenti hanno rinvenuto alcune buste utilizzate per il confezionamento delle dosi di droga, dalle quali proveniva il tipico odore di sostanze stupefacenti.

La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione da cui il giovane era uscito. All’interno dell’appartamento, dove si trovavano anche un uomo e una donna, i poliziotti hanno scoperto un impianto di videosorveglianza, probabilmente installato per monitorare eventuali controlli delle forze dell’ordine.

Il sequestro di cocaina e hashish

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato un’ingente quantità di sostanze stupefacenti. Nel congelatore erano nascosti 19 panetti di hashish, per un totale di circa 2 chili, contrassegnati da codici identificativi e immagini decorative. Nella camera da letto, invece, è stato rinvenuto un borsone nascosto in un letto contenitore, al cui interno erano custoditi 29 chili di cocaina suddivisi in 26 confezioni con diversi simboli, tra cui una corona, una goccia d’acqua e la bandiera colombiana.

Strumenti per il confezionamento e la lavorazione

Oltre alla droga, la polizia ha sequestrato anche diversi strumenti utilizzati per la lavorazione e il confezionamento delle sostanze stupefacenti: un roner (apparecchio da cucina impiegato per la cottura a bassa temperatura e il sottovuoto, spesso usato per accelerare o controllare la maturazione e la lavorazione dell’hashish), un frullatore, due macchine sottovuoto, una bilancia di precisione e altro materiale per la preparazione delle dosi.

Il valore della droga sequestrata

Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, lo stupefacente sequestrato avrebbe potuto fruttare, se immesso sul mercato al dettaglio, diversi milioni di euro. L’operazione ha così inferto un duro colpo al traffico di droga nella Capitale, impedendo che una quantità così elevata di sostanze stupefacenti raggiungesse le piazze di spaccio.

Gli arresti e le accuse

Al termine delle indagini, sono state arrestate tre persone, tra cui il giovane fermato sulla via Pontina e le due persone trovate nell’abitazione. Tutti sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dalla Squadra mobile di Roma, rappresenta un importante risultato nella lotta al traffico di droga sul territorio.

IPA