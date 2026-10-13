29enne arrestato per possesso di aggressivi chimici a Desenzano del Garda, la scoperta durante un controlo

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Un cittadino romeno di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine e residente in provincia di Bergamo, è stato fermato e arrestato a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, per possesso illegale di aggressivi chimici. L’uomo è stato inoltre denunciato per attestazione di false generalità a Pubblico Ufficiale e uso di documenti contraffatti, a seguito di un controllo stradale sulla Strada Provinciale 567.

Desenzano del Garda: controllo sulla Strada Provinciale 567

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo quando gli agenti, impegnati in un servizio di pattugliamento a Desenzano del Garda, hanno fermato un’autovettura con targa estera. Alla guida si trovava il 29enne, che ha dichiarato di non essere residente in Italia e ha esibito documenti e patente di guida stranieri.

Durante la verifica dei documenti, i poliziotti hanno notato all’interno del portafoglio dell’uomo una carta d’identità italiana, mentre nel vano porta oggetti del veicolo è stata rinvenuta una bomboletta di spray urticante contenente un aggressivo chimico. Quest’ultimo, come specificato dalle autorità, è destinato esclusivamente alle Forze Armate e di Polizia e la sua vendita è vietata in Italia.

Inoltre, l’uomo ha presentato una carta di circolazione polacca che, dopo un controllo approfondito, è risultata priva degli elementi necessari a certificarne la veridicità. Tutti i documenti e la bomboletta sono stati quindi sottoposti a sequestro.

Accertamenti sulla vettura e provvedimento internazionale

Gli agenti, insospettiti dai riscontri ottenuti, hanno effettuato ulteriori controlli presso la Banca Dati del Ministero dell’Interno, verificando sia la targa che il numero di telaio dell’auto. È emerso così che sul veicolo gravava un provvedimento valido in tutti i Paesi Schengen, emesso dalle autorità del Belgio, che ne disponeva il sequestro e l’identificazione della persona alla guida.

Arresto e denuncia per diversi reati

Al termine delle verifiche, il cittadino romeno è stato condotto presso gli uffici del Commissariato. Qui, dopo gli atti di polizia giudiziaria, è stato tratto in arresto per possesso illegale di aggressivi chimici e denunciato per attestazione di false generalità a Pubblico Ufficiale e uso di documenti contraffatti. L’uomo è stato quindi messo a disposizione della Procura della Repubblica.

Misura di prevenzione e divieto di ritorno

In seguito all’accaduto, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto nei confronti del 29enne la misura di prevenzione personale del Foglio di Via Obbligatorio, in conformità con quanto previsto dal Codice delle Leggi Antimafia. All’uomo è stato imposto il divieto di ritorno nel comune di Desenzano del Garda per i prossimi 3 anni. In caso di violazione di tale provvedimento, il soggetto rischia una condanna fino a 1 anno e mezzo di reclusione e una multa di 10.000 Euro.

Il Questore Sartori: “Controlli sistematici sono uno strumento efficace”

“Questi sistematici controlli costituiscono uno strumento efficace e flessibile per dare risposte in tempi brevi alle giuste esigenze di sicurezza della cittadinanza– ha sottolineato il Questore Sartori –. L’innalzamento dell’attenzione da parte delle Forze di Polizia vuole garantire al tempo stesso una presenza concreta e rassicurante a tutela della collettività.

IPA