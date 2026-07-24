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Nascondeva la cocaina in un altarino a casa sua, tra statuette religiose. Per questo la Polizia di Stato di Milano ha arrestato un italiano di 29 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ha sequestrato 107 grammi di cocaina. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Greco Turro, durante un servizio di controllo del territorio per il contrasto dello spaccio, in via Ponale hanno fermato il 29enne che si stava spostando su un monopattino elettrico. L’uomo si è mostrato subito particolarmente nervoso e i poliziotti hanno deciso di estendere la perquisizione nel suo appartamento in via Antonio Lissoni. All’interno è stata trovata una busta con 107 grammi di cocaina, nascosta dietro un altarino allestito con delle statue religiose. Sono stati trovati anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento oltre a 4.000 euro in contanti e un bloc notes con diversi appunti scritti, probabilmente la contabilità dello spaccio.