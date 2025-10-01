Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 30 misure cautelari il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato, che ha colpito sei gruppi criminali attivi nel territorio di Andria. L’azione, coordinata dalla Procura di Trani, è stata eseguita nei giorni scorsi e ha portato all’arresto di 20 persone in carcere e 10 agli arresti domiciliari, tutte accusate di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato adottato dal Tribunale di Trani dopo una lunga attività investigativa, che ha permesso di ricostruire una rete di traffico di droga operante in diverse zone della città.

Le indagini e la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata il risultato di una complessa attività investigativa, durata mesi, e condotta dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Barletta-Andria-Trani. Gli investigatori hanno utilizzato tecniche sofisticate, tra cui servizi di pedinamento, appostamenti, osservazioni e intercettazioni telefoniche, per monitorare i movimenti dei sospettati e raccogliere elementi indiziari fondamentali per l’inchiesta.

La struttura dei gruppi criminali e le zone di spaccio

L’indagine ha permesso di individuare la presenza di 6 gruppi criminali distinti, ciascuno dei quali controllava una specifica area di Andria: zona San Valentino, zona villa comunale, zona centro storico, zona Monticelli, zona Sacro Cuore e zona viale Virgilio. Ogni gruppo aveva una propria organizzazione interna e gestiva autonomamente le attività di spaccio di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, marijuana, hashish ed eroina.

Le modalità operative: centralinisti e pusher in movimento

Le dinamiche operative dei gruppi monitorati sono risultate molto simili tra loro. In ogni zona, i contatti con i clienti venivano gestiti dai cosiddetti “centralinisti”, che concordavano telefonicamente l’ora e il luogo dell’incontro. Successivamente, il centralinista contattava i vari pusher presenti nella zona, i quali, utilizzando monopattini o biciclette elettriche, raggiungevano rapidamente l’acquirente per effettuare la cessione della droga.

In alcuni casi, gli incontri avvenivano in modo estemporaneo, durante le attività quotidiane dei pusher. Un esempio emerso dalle intercettazioni riguarda un cedente che, mentre si trovava con la famiglia presso un distributore di benzina, comunicava all’acquirente la propria posizione e organizzava lo scambio in tempo reale. Queste modalità hanno reso particolarmente difficile il lavoro degli investigatori, costretti a seguire movimenti rapidi e imprevedibili.

La trasformazione delle piazze di spaccio

Dalle indagini è emerso un cambiamento significativo rispetto al passato: il concetto tradizionale di “piazza di spaccio“, intesa come luogo fisso dove avviene la vendita di droga, è sempre meno diffuso. Al suo posto, si è registrata una maggiore dinamicità, con i singoli spacciatori che si muovono su aree più ampie e in modo meno prevedibile, rendendo più complessa la loro individuazione da parte delle forze dell’ordine.

I risultati dell’operazione: arresti, sequestri e denunce

Nel corso delle investigazioni, sono state contestate 55 violazioni dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90, che disciplina le sanzioni amministrative per l’uso personale di sostanze stupefacenti. Inoltre, sono stati eseguiti 6 arresti in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di droga, con il sequestro di 150 grammi di cocaina, 3 grammi di eroina, 57 grammi di hashish e 190 grammi di marijuana. Questi risultati hanno confermato l’efficacia delle attività di intercettazione e monitoraggio svolte dalla Polizia di Stato.

L’applicazione del DASPO “fuori contesto”

Contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari, il Questore della provincia di Barletta-Andria-Trani ha emesso nei confronti di tutti gli indagati il cosiddetto DASPO “fuori contesto”. Questo provvedimento di prevenzione, introdotto dal Decreto Sicurezza bis del giugno 2019, consente di applicare il DASPO sportivo anche a soggetti denunciati o condannati per specifici reati, come lo spaccio di sostanze stupefacenti, indipendentemente dal fatto che le condotte si siano verificate in occasione di manifestazioni sportive.

Agli indagati sarà quindi inibito l’accesso agli eventi sportivi per un periodo stabilito dalla legge, con l’obiettivo di prevenire infiltrazioni di individui legati alla criminalità comune o organizzata all’interno delle tifoserie.

Le garanzie per gli indagati

È importante sottolineare che i provvedimenti adottati nel corso delle indagini non sono definitivi. Gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino a quando la loro responsabilità non sarà stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna ad effetto irrevocabile, nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento giuridico italiano.

Il ruolo della Procura e della Polizia di Stato

L’operazione rappresenta un importante successo per la Procura della Repubblica di Trani e per la Polizia di Stato, che hanno lavorato in stretta sinergia per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio. Grazie all’impiego di risorse investigative avanzate e alla collaborazione tra le diverse articolazioni delle forze dell’ordine, è stato possibile smantellare una rete criminale ben organizzata e radicata in diverse zone della città.

Le reazioni della comunità

L’operazione ha suscitato grande attenzione e apprezzamento da parte della comunità locale, che da tempo segnalava la presenza di attività di spaccio e chiedeva un intervento deciso delle autorità. La risposta delle forze dell’ordine è stata rapida ed efficace, restituendo un senso di sicurezza ai cittadini e lanciando un messaggio chiaro contro ogni forma di illegalità.

Conclusioni

La maxi operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura di Trani rappresenta un duro colpo per le organizzazioni criminali attive nel territorio di Andria. L’arresto di 30 persone, il sequestro di ingenti quantità di droga e l’applicazione di misure di prevenzione come il DASPO “fuori contesto” testimoniano l’impegno delle istituzioni nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti e nella tutela della sicurezza pubblica.

