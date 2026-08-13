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Circa trenta escursionisti sono rimasti bloccati in Valle d’Aosta, al rientro da un’escursione al rifugio Benevolo, dopo che un temporale ha causato la fuoriuscita di fango e sassi dal torrente Pellaud, a Rhemes-Notre-Dame, nel parco del Gran Paradiso. La loro evacuazione è in corso. Stanno operando la protezione civile regionale, il soccorso alpino valdostano, il personale del Comune e il corpo forestale della Valle d’Aosta. Seguiranno dei sopralluoghi per organizzare la pulizia del torrente, ripristinando la circolazione sulla strada comunale interrotta.