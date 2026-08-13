30 escursionisti bloccati in Valle d'Aosta a causa del temporale, il video dei soccorsi
Escursionisti bloccati in Valle d'Aosta: evacuazione in corso dopo il temporale che ha allagato la zona
Circa trenta escursionisti sono rimasti bloccati in Valle d’Aosta, al rientro da un’escursione al rifugio Benevolo, dopo che un temporale ha causato la fuoriuscita di fango e sassi dal torrente Pellaud, a Rhemes-Notre-Dame, nel parco del Gran Paradiso. La loro evacuazione è in corso. Stanno operando la protezione civile regionale, il soccorso alpino valdostano, il personale del Comune e il corpo forestale della Valle d’Aosta. Seguiranno dei sopralluoghi per organizzare la pulizia del torrente, ripristinando la circolazione sulla strada comunale interrotta.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.