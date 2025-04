"30 mila euro o suo padre va in carcere", ma il genitore è morto da 20 anni: 22enne arrestato a Lecce

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un giovane napoletano denunciato per tentata truffa il bilancio di un’operazione delle forze dell’ordine a Lecce. Lunedì 7 aprile, una donna ha ricevuto una telefonata da un uomo che si spacciava per maresciallo dei Carabinieri, chiedendo 30.000 euro per evitare il carcere al padre. Il genitore, però, è morto vent’anni fa.

La segnalazione e l’intervento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la donna ha prontamente contattato il numero di emergenza 112, mentre teneva l’interlocutore in attesa. La centrale operativa ha subito informato la Sezione Reati Contro il Patrimonio della Squadra Mobile, che ha predisposto un servizio per individuare i responsabili del delitto.

L’operazione della Polizia

Due agenti si sono appostati presso l’abitazione della vittima, mentre altri due hanno pattugliato l’area circostante. La donna ha finto di accettare la richiesta, comunicando al falso maresciallo di aver raccolto contanti e gioielli. Al momento dell’incontro, un uomo alla guida di un’auto è stato notato mentre osservava la scena.

Il fermo e le indagini

L’uomo, un ventiduenne di Napoli, ha tentato una fuga, ma è stato fermato dagli agenti. Durante la perquisizione, sono stati trovati due telefoni cellulari, uno dei quali utilizzato per il contatto tra i truffatori. Inoltre, è stata rinvenuta una piccola quantità di presunta marijuana nel veicolo.

Conclusioni e provvedimenti

Al termine delle indagini, i telefoni sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti. L’uomo è stato notificato con un Foglio di Via Obbligatorio dal Comune e dalla Provincia di Lecce e deferito in stato di libertà per tentata truffa. È stato inoltre segnalato per possesso di sostanze stupefacenti, con conseguente ritiro della patente di guida.

Fonte foto: IPA