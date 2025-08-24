30 persone intossicate a Nicotera in Calabria dopo un pranzo al ristorante, indagano i carabinieri del Nas

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

In Calabria almeno trenta persone sono rimaste intossicate dopo un pranzo al ristorante. La vicenda ha avuto luogo in un villaggio di Nicotera Marina, vicino Vibo Valentia. Cinque di esse hanno presentato sintomi più gravi e per questo si è reso necessario il ricovero in ospedale. I carabinieri del Nas hanno avviato un’indagine.

30 intossicati in Calabria

Nella serata di sabato 23 agosto circa 60 persone in vacanza presso un villaggio di Nicotera Marina, nel Vibonense, avrebbero iniziato ad accusare un malessere. Come ricostruisce il Corriere della Calabria la mattina di domenica 24, infine, circa trenta di esse avrebbero manifestato i sintomi di un’intossicazione.

Secondo le prime indiscrezioni tali manifestazioni si sarebbero presentate a seguito di un pranzo consumato presso il ristorante interno alla struttura.

Cinque persone tra le trenta intossicate, infine, avrebbero accusato sintomi più gravi e per questo sono state ricoverate in ospedale.

Per questo motivo – scrive Calabria Diretta News – l’autorità sanitaria ha invitato chiunque abbia consumato un pasto nel ristorante a consultare un medico.

Le indagini

Ansa scrive che dopo la segnalazione carabinieri del Nas hanno avviato subito un’indagine per stabilire quali siano state le cause che hanno portato gli avventori all’intossicazione.

I militari hanno ispezionato le cucine del punto ristoro e prelevato campioni di alimenti per effettuare le opportune analisi del caso. Contestualmente i carabinieri hanno distrutto i cibi conservati per scongiurare nuovi episodi. Inevitabile, per la popolazione e l’opinione pubblica, cercare un collegamento con i casi di Diamante (Cosenza), dove due persone hanno perso la vita a seguito di un’intossicazione da botulismo dopo il consumo di un panino con salsiccia e friarielli contaminati.

Nel caso di Nicotera, tuttavia, non è ancora dato conoscere quale alimento abbiano consumato le persone colpite dall’intossicazione, né se questa sia dovuta al botulino.

Il commento del sindaco di Nicotera Marina

Appresa la notizia Giuseppe Marasco, primo cittadino di Nicotera Marina, ha pubblicato una nota sul suo profilo Facebook per commentare la vicenda, inviare la sua vicinanza alle persone ricoverate e invitare la popolazione alla cautela.

“Questo evento non riguarda in alcun modo nessuno dei ristoranti, con libero accesso, presenti nel nostro territorio”, scrive il primo cittadino, che aggiunge: “I ristoranti della nostra comunità sono rinomati per il loro impegno verso la sicurezza alimentare e la qualità dei prodotti offerti”, quindi “ogni locale è soggetto a rigorosi controlli che garantiscono il rispetto di elevati standard di igiene e sicurezza”.