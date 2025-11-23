30enne accoltellato dalla compagna a Cesano vicino Roma, la donna è stata arrestata: obbligo di braccialetto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un uomo di 30 anni è stato ferito al collo dalla compagna durante una lite nell’abitazione che condividono a Cesano, vicino a Roma. La donna, 35 anni, di nazionalità peruviana, è stata arrestata dai carabinieri e l’arresto è stato velocemente convalidato. Per lei sono stati disposti l’allontanamento da casa, ma anche il divieto di avvicinamento e l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

Accoltella il compagno

Si apprende che a seguito di quella che è stata definita una “lite” nell’appartamento di Accoltellato a Roma, vicino a Roma, una donna di 35 anni, di nazionalità peruviana, ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito il compagno.

L’arma dell’aggressione è un coltello con una lama di circa 20 centimetri. Con questa ha colpito al collo il compagno, un suo connazionale di 30 anni.

A intervenire sono stati i carabinieri della compagnia Cassia, con il supporto del Nucleo radiomobile, dopo l’allarme lanciato dal personale del 118 chiamato per soccorrere l’uomo ferito. Nell’abitazione i militari hanno trovato e sequestrato il coltello utilizzato. La donna è stata arrestata in flagranza di reato con l’accusa di lesioni aggravate.

Come sta?

Il trentenne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Filippo Neri, dove è stato medicato per la ferita al collo e successivamente dimesso con una prognosi di dieci giorni.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la violenza causata da una presunta “lite” sarebbe avvenuta all’interno dell’abitazione che la coppia condivideva. L’uomo è stato sentito dai militari per chiarire la dinamica dei fatti.

L’arresto e la convalida

Dopo l’arresto, la donna era stata inizialmente portata in caserma e poi condotta, su disposizione della magistratura, nel carcere femminile di Rebibbia.

Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, insieme al divieto di avvicinamento alla vittima.

È stato inoltre applicato un dispositivo elettronico di controllo per monitorare il rispetto delle prescrizioni.