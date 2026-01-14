Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di circa 30 anni è stato vittima di un’aggressione fisica da parte di tre persone sconosciute nella zona Baraccola di Ancona. L’episodio si è verificato nella serata di lunedì 12 gennaio, poco prima delle 21, in via Sacco e Vanzetti. La vittima è stata colpita da un pugno al volto e successivamente da colpi alla testa e alle gambe con aste di ferro e spray urticante. Gli aggressori si sono poi dati alla fuga. La Polizia sta indagando per chiarire le motivazioni dell’attacco, anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti nella zona.

Violenta aggressione ad Ancona

L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in seguito a una segnalazione ricevuta dalla Sala Operativa. Due equipaggi della Squadra Volanti sono stati inviati in via Sacco e Vanzetti, nella zona Baraccola di Ancona, dopo che era stata riferita un’aggressione ai danni di un uomo.

La vittima, un cittadino italiano di circa 30 anni, ha raccontato agli agenti di essere stato avvicinato da tre persone sconosciute a bordo di un’auto. Uno degli aggressori, descritto come un uomo di mezza età, è sceso dal veicolo e lo ha colpito con un pugno al volto.

Subito dopo anche gli altri due sono scesi dall’auto, con il volto coperto e armati di aste di ferro e una bomboletta spray, e hanno continuato a colpirlo alla testa e alle gambe.

La fuga degli aggressori

Dopo l’aggressione i tre si sono rapidamente allontanati a bordo della stessa auto con cui erano arrivati. La vittima ha specificato di non aver ricevuto alcuna richiesta di denaro dagli assalitori escludendo quindi, almeno per il momento, il movente della rapina.

Le condizioni della vittima

Nonostante i colpi subiti l’uomo ha rifiutato le cure sanitarie offerte sul posto, riservandosi di recarsi autonomamente in ospedale in un secondo momento.

Le sue condizioni non sono state giudicate gravi nell’immediato, ma la Polizia ha comunque invitato la vittima a sottoporsi a controlli medici.

Le indagini in corso

La Polizia di Stato ha avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e individuare i responsabili.

Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona Baraccola, nella speranza di ottenere elementi utili per identificare gli autori del gesto.

Il contesto dell’episodio

L’aggressione avvenuta in via Sacco e Vanzetti ha destato preoccupazione tra i residenti della zona Baraccola di Ancona, un’area generalmente tranquilla.

Al momento non sono emersi elementi che colleghino la vicenda a episodi analoghi o a regolamenti di conti. Gli inquirenti non escludono nessuna pista e stanno lavorando per chiarire le motivazioni che hanno portato all’attacco.

IPA