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È stato eseguito un arresto a Modena nei confronti di un cittadino italiano di 30 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia e danneggiamento aggravato. L’uomo avrebbe sottoposto la compagna convivente a ripetute violenze fisiche e psicologiche, spesso in presenza della figlia minore, e avrebbe danneggiato beni di altri familiari. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica.

Le accuse: maltrattamenti e danneggiamenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 22 maggio dal Tribunale di Modena. Il provvedimento è stato richiesto dalla Procura della Repubblica dopo aver raccolto gravi indizi a carico dell’indagato.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe ripetutamente sottoposto la compagna convivente a vessazioni fisiche e psicologiche, rendendo insostenibile la convivenza e generando un clima di paura per l’incolumità sia della donna che della figlia minore.

In più occasioni, l’indagato avrebbe afferrato la compagna per il collo e, almeno una volta, l’avrebbe colpita con uno schiaffo davanti alla figlia. Le minacce di morte sarebbero state frequenti, accompagnate da episodi in cui l’uomo avrebbe messo a soqquadro l’abitazione, danneggiando mobili e suppellettili.

Comportamenti violenti verso altri familiari

Oltre ai maltrattamenti nei confronti della compagna, l’uomo avrebbe rivolto la propria aggressività anche verso altri membri della famiglia. In particolare, avrebbe aggredito e minacciato i genitori per ottenere denaro. Nell’aprile scorso, inoltre, avrebbe danneggiato l’autovettura del fratello, graffiando la carrozzeria con una chiave, configurando così il reato di danneggiamento aggravato continuato.

Le cause: abuso di sostanze

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’indagato si sarebbe spesso trovato in condizioni di alterazione psicofisica dovute all’uso di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche. Questi stati di alterazione avrebbero contribuito a scatenare i comportamenti violenti e le minacce nei confronti dei familiari.

IPA