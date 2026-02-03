Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per rapina a mano armata nel centro di Pisa. Un cittadino straniero di 30 anni è stato fermato dopo aver minacciato un giovane con un coltello e avergli sottratto il telefono cellulare. L’uomo era già destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Pisa il giorno precedente, in seguito a una serie di rapine ai danni di mini-market del centro.

Operazione dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è scattato intorno alle ore 04:00 quando una segnalazione è arrivata al numero unico di emergenza 112. I militari della Sezione Radiomobile di Pisa sono intervenuti tempestivamente sul Lungarno Pacinotti, dove hanno individuato e bloccato il sospettato. Secondo quanto ricostruito, il cittadino straniero aveva poco prima minacciato un giovane con un coltello, riuscendo a sottrargli il telefono cellulare.

Il profilo dell’arrestato e le indagini precedenti

Gli accertamenti effettuati nell’immediatezza hanno permesso di scoprire che il trentenne era già destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento era stato emesso dal Tribunale di Pisa proprio il giorno precedente, a seguito di una complessa attività investigativa che lo aveva individuato come presunto responsabile di una serie di rapine perpetrate nel corso del 2025 ai danni di diversi mini-market situati nel centro cittadino.

