Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto nel pomeriggio del 29 settembre 2025 a Thiene. Un uomo di 30 anni, cittadino italiano, è stato fermato e sottoposto a perquisizione, che ha portato alla scoperta di sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento. L’intervento è stato effettuato nell’ambito di un servizio mirato al contrasto del traffico di droga in zona Viale Europa.

Operazione antidroga della Squadra Mobile

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio di lunedì 29 settembre 2025, quando gli agenti della Squadra Mobile della Provincia di Vicenza, impegnati in un servizio di controllo finalizzato a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, hanno fermato un uomo di 30 anni di nazionalità italiana. Il controllo è avvenuto in Viale Europa, una delle arterie principali di Thiene, dove gli agenti hanno deciso di approfondire la posizione del soggetto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati al mondo degli stupefacenti.

La perquisizione e il sequestro della droga

Nel corso della perquisizione personale e locale, effettuata presso un immobile nella disponibilità dell’uomo, gli agenti hanno rinvenuto una quantità significativa di cocaina, per un peso complessivo di circa 77 grammi. Oltre alla sostanza, sono stati trovati numerosi strumenti e materiali utili al confezionamento delle dosi, segno di un’attività di spaccio ben organizzata. Inoltre, è stata sequestrata la somma in contanti di 1000 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

L’arresto e la misura cautelare

L’uomo è stato quindi tratto in arresto con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti ai sensi dell’articolo 73 del D.P.R. 309/90. Dopo le formalità di rito, il trentenne è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, situata nella stessa località di Thiene. La misura cautelare è stata adottata in via d’urgenza dall’Ufficio procedente, in attesa delle successive determinazioni dell’autorità giudiziaria competente.

La collaborazione tra Squadra Mobile e Polizia Stradale

L’attività investigativa è stata condotta in stretta collaborazione con la Sezione Polizia Stradale di Vicenza, che ha fornito supporto operativo durante le fasi dell’indagine e del controllo. La sinergia tra le diverse articolazioni delle forze dell’ordine ha permesso di ottenere un risultato significativo nella lotta al traffico di droga sul territorio provinciale.

Presunzione di innocenza e prossimi sviluppi

Come precisato dalle autorità, la misura cautelare è stata adottata in via preventiva e la colpevolezza della persona sottoposta a indagine sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna o provvedimenti analoghi. L’indagine prosegue per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e per ricostruire la rete di contatti e fornitori dell’arrestato.

Il contesto: la lotta al traffico di droga nella provincia

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio messo in atto dalla Polizia di Stato per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella provincia di Vicenza. Negli ultimi mesi, le forze dell’ordine hanno intensificato i servizi di prevenzione e repressione, con particolare attenzione alle aree considerate più sensibili, come Viale Europa a Thiene, spesso teatro di episodi legati allo spaccio di droga.

Le reazioni della comunità

L’arresto ha suscitato reazioni tra i residenti della zona, che da tempo segnalavano movimenti sospetti e chiedevano un rafforzamento dei controlli. Le autorità hanno ribadito l’impegno costante nella tutela della sicurezza pubblica e nella prevenzione dei reati legati agli stupefacenti, sottolineando l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.

Conclusioni

L’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Provincia di Vicenza rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta al traffico di droga e allo spaccio sul territorio. Il sequestro di 77 grammi di cocaina e di 1000 euro in contanti testimonia la determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno e nel garantire la sicurezza dei cittadini di Vicenza e provincia.

IPA