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Eseguito un arresto per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione a Catania, dove un uomo di 30 anni è stato fermato dopo aver minacciato la madre e la sorella con una mazza da baseball. L’episodio si è verificato alcuni giorni fa in viale Castagnola, come riportato dalle autorità.

L’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di una richiesta di aiuto giunta al numero unico di emergenza. Una donna, spaventata dal comportamento aggressivo del fratello, ha contattato le forze dell’ordine temendo per la propria sicurezza e quella della madre.

Gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania sono intervenuti prontamente in viale Castagnola. Al loro arrivo, hanno trovato le due donne chiuse all’interno della loro auto, visibilmente scosse. Le vittime hanno subito raccontato di essere state minacciate poco prima dal 30enne, armato di una mazza da baseball.

La situazione in casa

I poliziotti hanno quindi fatto accesso all’abitazione, dove hanno trovato l’uomo – già sottoposto agli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti – seduto sul divano con la mazza da baseball ancora in mano. L’intera casa è apparsa a soqquadro, con suppellettili scagliati contro mobili, vetri e finestre, segno evidente delle recenti manifestazioni di violenza.

Le testimonianze delle vittime

Durante la denuncia, la madre e la sorella hanno descritto un quadro di maltrattamenti e minacce che si sarebbe protratto nel tempo. Secondo quanto riferito, il 30enne era solito chiedere denaro alla madre per acquistare droga e, al rifiuto della donna, reagiva con violenza verbale e fisica. Le vittime hanno raccontato di essere state minacciate di morte e di aver subito aggressioni verbali quasi quotidianamente.

L’ennesima escalation e la richiesta di aiuto

L’ultimo episodio si è verificato quando, di fronte all’ennesimo diniego della madre a consegnargli soldi, l’uomo avrebbe perso il controllo, minacciando nuovamente le due donne. Spaventate, madre e figlia si sono rifugiate in auto e da lì hanno chiesto l’intervento della Polizia.

L’arresto e le conseguenze

Per quanto accaduto, il 30enne pluripregiudicato catanese è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato trasferito in carcere, dove attende il giudizio di convalida davanti al giudice.

IPA