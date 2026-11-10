Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato accompagnato in carcere a Sondrio per scontare una condanna a tre anni di reclusione. Il provvedimento è stato eseguito dalla Squadra Mobile nel pomeriggio del 9 novembre nei confronti di un 30enne, condannato per deformazione permanente del viso, aggravata dall’uso di armi improprie.

Sondrio: l’esecuzione dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Questura di Sondrio hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso all’inizio del mese dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano. Il destinatario, nato a Sondalo, ha 30 anni ed è stato condannato per fatti commessi nel 2021.

La condanna e il trasferimento

La sentenza ha riconosciuto l’uomo colpevole dei reati previsti dagli articoli 583 quinquies e 585, commi 1 e 2, numero 2, del Codice penale. La condotta contestata configura il reato di deformazione o sfregio permanente del viso, aggravato dall’impiego di armi improprie. Per questi fatti è stata inflitta una pena di tre anni.

Ricevuto il provvedimento, gli operatori hanno svolto gli accertamenti necessari e hanno accompagnato il 30enne negli uffici di polizia per le formalità di rito. Al termine delle procedure previste dalla legge, è stato portato nella Casa circondariale di Sondrio, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’attività della Polizia

L’intervento rientra nell’attività della Polizia di Stato finalizzata a garantire l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria e a contribuire all’affermazione della legalità e della giustizia. Il comunicato richiama inoltre l’impegno quotidiano delle forze di polizia per la sicurezza della collettività e il rispetto delle regole.

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