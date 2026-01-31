Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato evitato un gesto estremo grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine e dei militari a Piacenza. Un giovane italiano, in evidente stato di alterazione, è stato trattenuto mentre tentava di compiere un atto anticonservativo dal Ponte Verdi. L’episodio si è verificato alle 4:20 di questa mattina, durante l’operazione “Strade Sicure”, condotta dal II Reggimento Pontieri. L’azione congiunta ha permesso di scongiurare conseguenze più gravi, come comunicato dalle autorità.

Il salvataggio a Piacenza: un uomo voleva gettarsi da un ponte

L’intervento è avvenuto nelle prime ore del mattino, quando i militari impegnati nel controllo del territorio hanno notato un uomo di circa trenta anni in evidente stato di alterazione da sostanze di abuso.

Il giovane si trovava sul Ponte Verdi di Piacenza, in una situazione che ha subito destato sospetti nei militari riguardo a possibili intenzioni suicidarie.

La sinergia tra militari e polizia

I militari del II Reggimento Pontieri, intuendo la gravità della situazione, hanno immediatamente allertato la Sala Operativa della Questura di Parma. In pochi minuti una Volante della Polizia è giunta sul posto e, insieme ai militari, ha avviato un delicato dialogo con il giovane.

Grazie alla prontezza e alla professionalità degli operatori, il ragazzo è stato convinto a desistere dal suo intento, venendo trattenuto fino all’arrivo dei sanitari.

L’intervento dei sanitari e il trasporto in ospedale

Poco dopo il personale sanitario è intervenuto sul Ponte Verdi e ha preso in carico il giovane, trasportandolo al Pronto Soccorso per le cure e gli accertamenti necessari.

L’operazione si è conclusa senza conseguenze fisiche per il ragazzo, che è stato affidato alle cure dei medici.

Il ruolo dell’operazione “Strade Sicure”

L’episodio mette in luce l’importanza dell’operazione “Strade Sicure”, che vede la collaborazione tra militari e forze di polizia per il presidio del territorio e la prevenzione della criminalità.

In questo caso,la presenza costante delle pattuglie ha permesso non solo di garantire la sicurezza pubblica, ma anche di offrire un tempestivo soccorso a una persona in stato di fragilità, evitando che la situazione potesse degenerare in tragedia.

L’episodio avvenuto a Piacenza evidenzia come la collaborazione tra i diversi corpi dello Stato possa fare la differenza nei momenti di emergenza.

IPA