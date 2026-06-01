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Un cittadino senegalese di 30 anni è stato rimpatriato dalla Polizia di Stato dopo essere stato sorpreso a minacciare con un coltello nei pressi di un bar di Macerata. Il provvedimento è stato adottato in seguito a comportamenti violenti già commessi dall’uomo e alla sua posizione di irregolare sul territorio nazionale.

L’intervento a Macerata

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il rimpatrio è stato deciso anche in considerazione di precedenti episodi di violenza attribuiti al cittadino senegalese.

L’uomo aveva creato una situazione di pericolo esibendo un coltello nei pressi di un bar, comportamento che ha portato le autorità a intervenire con decisione.

Il contesto operativo e le direttive delle autorità

La Questura di Macerata, guidata dal Questore Luigi Mangino, ha intensificato l’attenzione verso il contrasto alla presenza irregolare di cittadini stranieri, con particolare riguardo ai reati commessi da questi ultimi.

In linea con le direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il 29 maggio è stato disposto l’accompagnamento coattivo alla frontiera aerea di Bologna del cittadino senegalese, destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Macerata.

Gli accertamenti e i precedenti

Le verifiche effettuate dalle forze dell’ordine hanno evidenziato che l’uomo risultava irregolare in Italia dal mese di ottobre 2025.

Inoltre, a suo carico sono stati riscontrati plurimi precedenti di polizia per violenza, resistenza a Pubblico Ufficiale, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e violazione delle norme sull’ingresso dei cittadini extracomunitari.

L’episodio nei pressi del bar

Il 30enne era stato identificato dai Carabinieri il 20 maggio nei pressi di un bar di Casette Verdini, in evidente stato di agitazione, mentre brandiva pericolosamente un’arma da taglio.

Questo episodio ha rappresentato un ulteriore elemento a sostegno della necessità di procedere con l’espulsione.

Per i procedimenti pendenti, è stato concesso il nulla osta all’espulsione. Grazie al decreto firmato dal Questore e alla convalida del Giudice di Pace, nel pomeriggio del 29 maggio agenti della Polizia di Stato specializzati nelle scorte internazionali hanno accompagnato il soggetto presso l’aeroporto di Bologna per l’imbarco su un volo diretto a Dakar.

IPA