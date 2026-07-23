Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per atti persecutori a Padova: un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, è stato fermato dopo aver nuovamente contattato e tentato di incontrare una giovane donna di 26 anni, nonostante fosse già stato denunciato dalla stessa per i medesimi comportamenti. L’intervento, avvenuto nel pomeriggio di martedì 21 luglio, è stato reso possibile grazie all’attivazione della procedura del Codice Rosso.

La ricostruzione dei fatti: mesi di persecuzioni e paura

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda si è conclusa con l’arresto in flagranza differita di un cittadino italiano residente nella provincia di Belluno. L’uomo, già gravato da numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, tra cui truffa, minaccia aggravata, danneggiamento seguito da incendio e altri episodi di atti persecutori, è stato rintracciato presso un bar del quartiere Altichiero di Padova, dove aveva dato appuntamento alla vittima.

L’arresto rappresenta l’epilogo di una vicenda che ha profondamente segnato la vita della giovane donna. Per mesi, la vittima ha subito una crescente e insistente attività persecutoria da parte dell’uomo, che l’ha costretta ad abbandonare la propria abitazione a Cortina d’Ampezzo, a trasferirsi temporaneamente dai genitori a Padova e infine a rassegnare le dimissioni dal proprio lavoro, vivendo nel costante timore di essere nuovamente raggiunta.

L’uomo, originario della provincia di Belluno, era già noto alle forze dell’ordine per numerosi reati contro la persona e il patrimonio, tra cui truffa, minaccia aggravata, danneggiamento seguito da incendio e ulteriori episodi di minacce aggravate commesse anche con l’uso di armi nei confronti di familiari. Gli investigatori hanno accertato che il soggetto era stato denunciato per atti persecutori già nell’ottobre 2025 nei confronti di un’altra giovane donna dello stesso nucleo familiare della vittima e nuovamente dalla stessa 26enne nel marzo scorso.

L’episodio decisivo: la richiesta di aiuto e l’arresto

Il pomeriggio di martedì 21 luglio, intorno alle ore 15.00, la giovane donna ha contattato la Sala Operativa della Questura di Padova segnalando che il suo persecutore si era nuovamente presentato in città e le aveva inviato un messaggio per incontrarla in un bar del quartiere Altichiero. La richiesta di aiuto ha attivato immediatamente l’intervento di una pattuglia della Sezione Volanti, che ha raggiunto il luogo indicato in pochi minuti.

Gli agenti hanno individuato il locale e notato la presenza di un solo avventore che, dopo aver pagato la consumazione, si è allontanato rapidamente. Il comportamento sospetto ha indotto i poliziotti a fermarlo, nonostante il tentativo dell’uomo di ignorare le richieste di identificazione. Solo dopo l’insistenza degli agenti, il 30enne ha fornito le proprie generalità, che sono risultate coincidere con quelle già segnalate dalla vittima.

Un quadro di reiterate persecuzioni

Gli accertamenti immediati hanno confermato che l’uomo era gravato da numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. In particolare, era già stato denunciato per atti persecutori sia nell’ottobre 2025 nei confronti di una cugina della vittima, sia nel marzo 2026 dalla stessa giovane donna che ha richiesto l’intervento della Polizia.

La ricostruzione degli investigatori ha permesso di delineare una situazione particolarmente grave: la vittima, che non aveva mai avuto alcun rapporto con l’uomo, è stata oggetto di una reiterata e ossessiva attività persecutoria protrattasi per diversi mesi. L’origine della vicenda risale al marzo scorso, quando il 30enne si è presentato senza preavviso presso l’abitazione della giovane a Cortina d’Ampezzo, iniziando a suonare insistentemente il campanello e chiedendo di parlare con lei.

Escalation di comportamenti ossessivi

Nei giorni successivi al primo episodio, l’uomo ha intensificato i suoi comportamenti, dimostrando di conoscere non solo l’indirizzo di residenza della ragazza, ma anche il luogo di lavoro. Ha tentato di prenotare una camera presso la struttura ricettiva dove la giovane lavorava, lasciando un pacco a suo nome e chiedendo ripetutamente informazioni su di lei. Parallelamente, ha cercato di contattarla tramite social network, inviando richieste di collegamento e messaggi, nonostante non ci fosse mai stato alcun rapporto tra i due.

La situazione ha spinto la giovane a presentare una prima denuncia il 26 marzo, descrivendo il crescente stato di ansia e inquietudine. Tuttavia, l’uomo ha continuato nella sua condotta, tornando a presentarsi presso il luogo di lavoro della ragazza e cercando di ottenere il suo numero di telefono tramite i colleghi.

Un precedente familiare e l’aggravarsi della situazione

La vittima ha riferito agli agenti che anche una sua cugina era stata oggetto di analoghi comportamenti da parte dello stesso soggetto. Gli accertamenti hanno confermato che già nell’ottobre 2025 il 30enne era stato denunciato per atti persecutori nei confronti della cugina, con lettere, regali, messaggi e tentativi di contatto ripetuti.

Il timore che l’uomo avesse sviluppato un’ossessione per le donne della sua famiglia ha portato la giovane a cambiare radicalmente le proprie abitudini: ha abbandonato la casa di Cortina d’Ampezzo, si è trasferita dai genitori a Padova, ha limitato le uscite e si è fatta accompagnare dai familiari per ogni necessità. Alla fine, ha dovuto rassegnare le dimissioni dal lavoro per sottrarsi alla pressione psicologica.

Nonostante i tentativi di sottrarsi, nel mese di giugno il 30enne è riuscito a individuare anche l’indirizzo dei genitori della giovane a Padova, inviando una nuova lettera sia alla vittima sia alla cugina, chiedendo ancora un incontro. Questo ha ulteriormente aggravato lo stato di ansia della giovane, che si è sentita costantemente osservata e impossibilitata a sfuggire al suo persecutore.

L’epilogo: l’arresto e il Codice Rosso

La vicenda si è conclusa nella tarda mattinata di martedì 21 luglio, quando la giovane ha ricevuto un nuovo messaggio dal 30enne, che la invitava a raggiungerlo in un bar del quartiere Altichiero, allegando la sua posizione in tempo reale. Spaventata, la donna ha richiesto l’intervento della Polizia, che è intervenuta tempestivamente, impedendo che l’uomo potesse avvicinarsi ulteriormente.

Accompagnato in Questura, l’uomo è stato sottoposto a ulteriori accertamenti e, alla luce del quadro probatorio e della gravità della situazione, è stato arrestato in flagranza per atti persecutori e tradotto presso la Casa Circondariale “Due Palazzi” di Padova, a disposizione della Procura della Repubblica.

IPA