Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un 30enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo un incidente stradale autonomo nella zona di Fiamenga, a Foligno. L’uomo ha perso il controllo dell’auto durante la notte ed è finito contro un guardrail: gli accertamenti hanno rilevato un tasso alcolemico superiore a 2,2 grammi per litro.

L’intervento dopo l’incidente a Foligno

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di P.S. di Foligno sono intervenuti dopo una chiamata al Numero unico di emergenza. Il conducente è uscito dalla propria corsia e ha urtato il guardrail sul lato sinistro rispetto al normale senso di marcia. Sul posto è arrivato anche il personale sanitario del 118, che ha trasportato l’uomo in pronto soccorso. Le sue condizioni non sono risultate gravi.

Gli accertamenti e la denuncia

Durante l’intervento, il personale sanitario ha prelevato campioni biologici per verificare il tasso alcolemico. Gli esami hanno indicato un valore superiore a 2,2 grammi per litro. Il giovane, già noto alla polizia per reati contro il patrimonio, è stato denunciato ai sensi dell’articolo 186 del Codice della strada per guida in stato di ebbrezza. La denuncia è stata trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto.