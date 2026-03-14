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Eseguito un arresto dai Carabinieri della Compagnia di Cortona, che hanno fermato una donna straniera residente in provincia di Pescara per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato eseguito nell’ambito dei controlli sulle principali vie di comunicazione della provincia di Arezzo.

Controlli sulle arterie principali: la dinamica dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta durante i consueti servizi di monitoraggio del territorio, con particolare attenzione alle arterie stradali e ferroviarie che attraversano la provincia di Arezzo. I militari hanno notato una giovane donna, 30enne, all’uscita della Stazione Ferroviaria di Terontola. La sua reazione sospetta, nel tentativo di evitare i controlli, ha attirato l’attenzione degli agenti.

Il tentativo di eludere i controlli e la perquisizione

La donna, alla vista dei Carabinieri, ha cercato di allontanarsi rapidamente dalla stazione, evitando di passare davanti ai militari. Questo comportamento ha insospettito gli operatori, che hanno deciso di fermarla per un controllo. Dopo aver verificato che la giovane aveva viaggiato in treno provenendo dalla Capitale, è stata sottoposta a una perquisizione personale, che però ha dato esito negativo.

Il nervosismo e la scoperta in ospedale

Nonostante la perquisizione non avesse portato a risultati, il marcato nervosismo della donna ha spinto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti. La 30enne è stata quindi accompagnata presso l’ospedale di Arezzo, dove è stata sottoposta a esami radiografici. Gli accertamenti medici hanno permesso di individuare la presenza di numerosi ovuli all’interno del corpo della donna.

Il sequestro della droga e l’arresto

In totale, sono stati recuperati e sequestrati 58 ovuli contenenti sostanza stupefacente, per un peso complessivo di circa 700 grammi tra cocaina ed eroina. La droga è stata immediatamente posta sotto sequestro. La donna è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’autorità giudiziaria aretina, è stata trasferita a Firenze presso la Casa Circondariale di Sollicciano, dopo il completamento delle formalità di rito.

Indagini in corso sulla provenienza della droga

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Arezzo, sono tuttora in corso per chiarire la provenienza della droga sequestrata e ricostruire eventuali collegamenti con altre attività di spaccio nella zona.

IPA