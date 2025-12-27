Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un’auto addobbata come un “Albero di Natale” è stata fermata dalla Polizia Stradale durante i controlli sulle strade cittadine e sulla tangenziale di Bari. Il veicolo, una Mercedes GLC completamente ricoperta di mini-LED multicolore, è stato sottoposto a verifica: al proprietario, un trentenne, è stata elevata una sanzione amministrativa per mancanza delle necessarie autorizzazioni, e la circolazione del mezzo è stata vietata fino al ripristino delle condizioni originali.

Controlli della Polizia Stradale: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante i controlli programmati sulle strade cittadine e sulla tangenziale di Bari. Gli agenti della Polizia Stradale hanno fermato una Mercedes GLC che si distingueva per un allestimento decisamente fuori dal comune: l’intera carrozzeria era stata ricoperta di mini-LED multicolore, trasformando l’auto in una sorta di “Albero di Natale” viaggiante.

L’allestimento natalizio e i rischi per la sicurezza

Il proprietario del veicolo, un trentenne, aveva installato le luci per celebrare il periodo natalizio, documentando l’allestimento anche sui social network. Tuttavia, la presenza di così tante luci colorate ha destato l’attenzione degli agenti, che hanno valutato i possibili rischi per la sicurezza stradale. Le luci, infatti, potevano disturbare la visibilità degli altri automobilisti e generare confusione con la segnaletica stradale e i semafori, rappresentando così un potenziale pericolo per la circolazione.

Accertamenti e sanzioni

Durante i controlli, la Polizia Stradale ha effettuato gli accertamenti di rito, dai quali è emersa l’assenza delle necessarie autorizzazioni della Motorizzazione Civile per le modifiche apportate al veicolo. In mancanza di tali permessi, al conducente è stata elevata una sanzione amministrativa e la circolazione dell’auto è stata vietata fino al ripristino delle condizioni originarie.

