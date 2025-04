30enne ubriaco aggredisce i poliziotti in centro a Trento, neutralizzato con l'uso dello spray "capsicum"

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino marocchino di 30 anni è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver dato in escandescenza nel centro cittadino di Trento. L’uomo, in stato di ubriachezza, ha tentato di aggredire gli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i fatti si sono verificati nella serata di giovedì, quando le Volanti della Questura sono intervenute nel centro cittadino a seguito della segnalazione di una persona in stato di agitazione psicomotoria. Nonostante i tentativi degli operatori di riportarlo alla calma, è stato necessario l’uso dello spray “capsicum” per accompagnare l’uomo in Questura.

Identificazione e conseguenze

Una volta in Questura, l’uomo è stato identificato come un cittadino marocchino di 30 anni, richiedente protezione internazionale. Terminati gli atti a suo carico, il trentenne ha tentato di colpire con un pugno al volto uno degli operatori. A quel punto, visto il crescente atteggiamento aggressivo dell’uomo, è stato necessario ricorrere all’uso del taser.

Denuncia e sanzioni

Oltre alla sanzione amministrativa per ubriachezza, è scattata anche la denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio ha sollevato preoccupazioni riguardo alla gestione di situazioni di emergenza nel centro cittadino di centro cittadino.

