30mila euro di medicinali comprati da una società svizzera e mai consegnati, due dirigenti denunciati

Due dirigenti di una società svizzera sono stati deferiti per truffa dai Carabinieri di Montella (Avellino). L’indagine è scaturita dalla denuncia di un imprenditore locale che, ad aprile, aveva versato un acconto di 30mila euro per l’acquisto di medicinali mai ricevuti.

Denuncia e indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’imprenditore, un 51enne incensurato, aveva effettuato un bonifico estero per l’acquisto di specialità medicinali, come concordato con i referenti della società con sede legale a Lucerna. Nonostante il pagamento, la merce non è mai stata spedita, né l’importo restituito, spingendo la vittima a rivolgersi alle autorità.

Intervento delle autorità

I Carabinieri, dopo i primi accertamenti, hanno informato l’Autorità Giudiziaria competente e deferito i responsabili della società per truffa. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha colto l’occasione per ricordare l’importanza della prevenzione contro le truffe, soprattutto per le persone anziane e vulnerabili.

Consigli per prevenire le truffe

L’iniziativa “Difenditi dalle truffe” mira a sensibilizzare non solo gli anziani, ma anche operatori pubblici e privati, e reti parentali o amicali, affinché possano riconoscere e prevenire situazioni a rischio. È fondamentale prestare attenzione a telefonate, messaggi o visite sospette che richiedono denaro o oggetti preziosi, e segnalare immediatamente ogni situazione sospetta al “112” o al più vicino Comando. Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale di Avellino.

Fonte foto: IPA